ZOTAC GAMING ZONE - handheld, który oferuje panel AMOLED i procesor AMD Ryzen 7 8840U. Niestety do tanich nie należy

Chińska firma ZOTAC na targach Computex 2024 (czerwiec) pokazała swojego pierwszego handhelda, który miał się stać kolejnym rywalem dla urządzeń pokroju ASUS-a ROG Ally. Na oficjalną premierę przyszło nam nieco poczekać, albowiem odbyła się ona dopiero w połowie sierpnia 2024 roku (i mowa tu jedynie o starcie przedsprzedaży). O nowości wiemy już niemal wszystko — urządzenie zapowiada się całkiem ciekawie, choć rynku nie zawojuje przez swoją wysoką cenę.

Nowy handheld ZOTAC GAMING ZONE oficjalnie trafił do przedsprzedaży, choć tylko na wybranych rynkach. Urządzenie wyróżnia się ekranem AMOLED, układem od AMD z serii Hawk Point, a także regulowanymi triggerami.

ZOTAC zamierza ponownie pokazać swojego handhelda na wydarzeniu gamescom 2024 (od 21 do 25 sierpnia 2024 roku) - wtedy też uczestnicy będą mogli wypróbować jego możliwości. Na wybranych rynkach, do których nie zalicza się Polska, można już zamówić handhelda, ponieważ ruszyła wspomniana przedsprzedaż. Urządzenie nie będzie odbiegać wydajnością od swoich bezpośrednich konkurentów, takich jak ASUS ROG Ally, czy też Lenovo Legion Go (recenzja). Z pewnością na plus trzeba zaliczyć 7-calowy panel AMOLED o 120-hercowym odświeżaniu. Zapewnia on nie tylko wyższą jasność szczytową od wspomnianych handheldów, ale również oferuje lepsze odwzorowanie kolorów. Za wydajność odpowiada z kolei AMD Ryzen 7 8840U, który pod względem specyfikacji nie różni się prawie niczym od AMD Ryzen Z1 Extreme.

ASUS ROG Ally ASUS ROG Ally X ZOTAC GAMING ZONE Procesor AMD Ryzen Z1 (6C/12T)

AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 AMD Ryzen 7 8840U

8C/16T

Hawk Point, Zen 4 Taktowanie rdzeni Ryzen Z1 - 3,2 - 4,9 GHz

Ryzen Z1 Extreme - 3,3 - 5,1 GHz 3,3 - 5,1 GHz Układ graficzny AMD Radeon Graphics:

Ryzen Z1 - 4 CU, RDNA3

Ryzen Z1 Extreme - 12 CU, RDNA 3 AMD Radeon 780M (12 CU, RDNA 3) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 (6400 MHz) 24 GB LPDDR5X (7500 MHz) 16 GB LPDDR5X (7500 MHz) Magazyn danych 512 GB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2242) 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2280) 512 GB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2280) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Ekran 7" 1920 x 1080 px, IPS

120 Hz, 500 nitów, 100% sRGB, 7 ms

Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass DXC, FreeSync Premium 7" 1920 x 1080 px, AMOLED

120 Hz, 800 nitów, 150% sRGB, 100% DCI-P3 Złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty pamięci microSD

1 x ROG XG Interface (wraz z USB 3.2 typu C Gen.2 + DP 1.4) 1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty pamięci microSD

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C (DP Alt Mode)

1 x USB typu C 4.0 (Thunderbolt 4, DP 1.4, PD 3.0) 2 x USB typu C 4.0

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1x Slot na karty pamięci microSD Wymiary 280 x 113 x 39 mm 280 x 111 x 36,9 mm 310 x 135 x 40 mm Waga 608 g 678 g Brak informacji (nieoficjalnie poniżej 700 g) Akumulator 40 Wh / 65 W 80 Wh / 65 W 48,5 Wh / Brak informacji Dodatkowe informacje Aura Sync, gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, czytnik linii papilarnych, HD Haptics Czytnik linii papilarnych, kamera System Windows 11 Home TDP 9-30 W Brak informacji Cena (MSRP) Z1 - 2999 zł

Z1 Extreme - 3799 zł Z1 Extreme - 3899 zł 799 dolarów (~3100 zł)

Na pokładzie znalazły się dwa porty USB4, gniazdo słuchawkowe oraz slot na karty pamięci microSD. Na dole ulokowano dwa głośniki, z kolei na froncie spotkamy się z kamerą oraz dwoma płytkami dotykowymi (ang. trackpad). Na uwagę zasługują dostępne konfigurowalne przyciski, a także regulowane przyciski spustowe (chodzi o ich zakres ruchu — ten sam aspekt występuje w Lenovo Legion Go). Nie zabrakło czytnika linii papilarnych oraz podstawki, która pozwoli odciążyć nieco nasze ręce. Nie mamy co liczyć jednak na dobry czas pracy, gdyż ogniwo to tylko 48,5 Wh (ASUS dość wysoko podniósł poprzeczkę), a prędkości ładowania nie zdradzono. Co zaś dość ciekawe, ZOTAC GAMING ZONE jest większy niż gigantyczny Lenovo Legion Go! (ZOTAC: 310 x 135 x 40 mm, Lenovo: 298,83 x 131 x 40,7 mm). Wartym wzmianki jest także złącze M.2, które obsługuje nośniki SSD w formacie 2280 (co powoli staje się już standardem w handheldach). Ostatnim aspektem jest sama cena, która obecnie wynosi 799 dolarów, a więc tyle samo, co w przypadku ASUS-a ROG Ally X. W Polsce możemy się więc spodziewać kwoty nieco niższej od 4000 zł - w takim wypadku już teraz można powiedzieć, że nowość od firmy ZOTAC nie zostanie hitem sprzedażowym.

Źródło: ZOTAC