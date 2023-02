You.com - pierwsza na świecie wyszukiwarka multimodalna z chatem. Wyszukiwanie tekstowe odchodzi do lamusa

W dobie wzrastającej popularności ChatGPT, Bing Chat odbywa swoje pierwsze testy przed wejściem na rynek. Jak dotychczas z dość różnym skutkiem. Jednak nie oznacza to, że nie ma dostępnych żadnych alternatyw. Na polu inteligentnych wyszukiwarek jest już kilka rozwiązań. Jednym z nich jest You.com. Co ciekawe wyszukiwarka zintegrowana z chatem została zaprezentowana już w grudniu ubiegłego roku. Czym się wyróżnia?

You.com jest jedną z inteligentnych wyszukiwarek. Jednak jej wyróżnikiem jest wyszukiwanie multimodalne. Jak wypada na tle konkurencji?

W fazie testowania Bing Chat mogliśmy usłyszeć o wielu ciekawych, a czasem śmiesznych sytuacjach z nią związanych. Wiemy, że już w niedalekiej przyszłości takie rozwiązania będą ogólnodostępne. Jednak już teraz możemy skorzystać z wyszukiwarki, które całkiem sprawnie radzi sobie ze swoimi "inteligentnymi funkcjami". You.com jest wyszukiwarką, która w przeciwieństwie do obecnych może się poszczycić czymś, czego nie ma żadna z nich. Mowa o wyszukiwaniu multimodalnym. Najprościej mówiąc oznacza to, że w odpowiedzi na nasze pytanie zadane w okienku chatu, możemy uzyskać odpowiedź nie tylko tekstową. Wyszukiwanie obejmuje bowiem przetwarzanie zarówno tekstów, jak i dźwięków, filmów oraz obrazów. Możemy odnosić się do poprzednich wyników i uzyskiwać na przykład wykresy giełdowe.

Ciekawe jest to, że wyszukiwarka oficjalnie działa w języku angielskim i "upiera" się, że aktualnie nie obsługuje innych. Jednak bez problemu można posługiwać się językiem polskim na czacie, w którym wyszukiwarka również zwróci odpowiedź. Jej właściciele mówią, że od początku miała być czymś przeciwnym do Google. Zamiast zalewać nas reklamami, stawia na "czyste" wyszukiwanie i naszą prywatność. Dodatkowo wyniki wyszukiwania podzielone są na kategorie. Twórcy chcą się rozwijać i są pewni, że ich technologia jest czymś nowym i inni będą próbować ją tylko kopiować. Nie chodzi tu o samo wyszukiwanie za pomocą SI, ponieważ mamy już takie rozwiązania. Jednak kwestia wspomnianego wyszukiwania multimodalnego jest czymś innowacyjnym. Obecnie z nowym typem wyszukiwania dostępna jest aplikacja giełdowa. Wiadomo, że firma ma w planach poszerzenie współpracy i wyświetlanie większej ilości interaktywnych opcji.

Źródło: Tech Crunch