Yeston GeForce RTX 4060 Ti Game ACE - zaprezentowano kartę graficzną z białym PCB i całkiem atrakcyjnym designem

Pomimo że bezpośredni wygląd kart graficznych oczywiście w żaden sposób nie wpływa na wydajność, to jest bardzo miłym dodatkiem i sporo osób kieruje się również tym aspektem przy zakupie. Tym razem ze swoją propozycją przychodzi chińska marka Yeston, prezentując kartę graficzną opartą na układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Cała konstrukcja łącznie z płytą PCB posiada biały motyw przewodni, któremu akcent dodaje jasnoniebieski odcień.

Marka Yeston należącą do firmy Shenzhen Yingjiaxun Industrial od 2000 roku zajmuje się produkcją płyt głównych, zasilaczy oraz obudów komputerowych. Z kolei sama linia Game ACE skupia się tylko na zasilaczach i kartach graficznych opartych na średniopółkowych i flagowych układach graficznych. Yeston GeForce RTX 4060 Ti Game ACE jest najnowszym przedstawicielem oferty marki. Najbardziej wyróżnia się swoim charakterystyczną designem, w którym to króluje biały kolor. Dodatek niebieskiej barwy w postaci wentylatorów oraz elementu konstrukcji jest całkiem przyjemnym dla oka akcentem. System chłodzenia oparto na trzech wentylatorach, jednak na pokładzie nie znaleziono miejsca dla podświetlenia RGB, choć producent w swoim opisie sugeruje, że ujrzymy niebieską diodę LED, co trochę rekompensuje tę stratę.

Backplate został wykonany z metalu i znajdziemy na nim heksagonalne wycięcia, a także wygląd typowy dla linii Game ACE. Dodać można, że jest to prawdopodobnie pierwszy model z całkowicie białą płytką PCB, więc idealnie się może sprawdzić w konfiguracjach, w których dominuje właśnie ta barwa. Opis promujący kartę jest całkiem ciekawy: "Połączenie czystej bieli i jasnoniebieskiego koloru jest odświeżające i delikatne, a w połączenie z pulsującym niebieskim światłem przyniesie ci trochę orzeźwienia w to upalne lato". Marketing wręcz idealny. Wracając jednak do samej karty graficznej, została ona dopiero zaprezentowana i Yeston wprowadzi ja do sprzedaży dzisiaj i zdradzi przy okazji więcej szczegółów. Wiemy jednak, że sugerowana cena została ustalona na 399 dolarów, co w przeliczeniu daje nam 1600 zł. Oczywiście chcąc nabyć produkt, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami, choćby w postaci cła, ponieważ oficjalnie karta graficzna nie będzie dostępna do kupienia w Europie.

Źródło: VideoCardz