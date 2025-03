Xbox nawiązuje współpracę z Inworld. Celem jest stworzenie postaci niezależnych, które wykorzystają potencjał AI

Do stworzenia wiarygodnego świata gry niezbędne są odpowiednio dopracowane postacie niezależne. To właśnie interakcje z nimi są nierzadko istotniejsze od grafiki. Xbox chce uczynić kolejny krok na drodze do budowy zaawansowanych światów w grach. Nawiązano w tym celu współpracę z interesującym start-upem Inworld. Rezultatem mają być narzędzia korzystające z potencjału sztucznej inteligencji, które doprowadzą do przełomu w projektowaniu gier.

Celem współpracy pomiędzy Xboksem a Inworld, jest wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji przy projektowaniu postaci niezależnych w grach. Już wkrótce oskryptowane NPC mogą przejść do lamusa.

Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje prawdopodobnie w przyszłości interakcje z postaciami niezależnymi w grach. Próbkę możliwości mogliśmy zobaczyć już na prezentacji technologii NVIDIA ACE for Games. Działania w tym kierunku zapowiedział też gamingowy dział Microsoftu. Współpraca z Inworld ma umożliwić docelowo stworzenie bardziej zróżnicowanych i inteligentniejszych postaci niezależnych. W tym celu stworzone zostaną dwa narzędzia. Jedno z nich można porównać do usługi Microsoft Copilot dla projektantów gier. Pozwoli na tworzenie zaawansowanych skryptów, drzew dialogowych i questów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Drugie narzędzie umożliwi implementację NPC-ów, którzy będą reagować na poczynania gracza, oferując dynamiczne questy czy dialogi.

Partnerstwo pomiędzy Xboksem oraz Inworld otwiera zwłaszcza przed tą drugą firmą olbrzymie możliwości. Microsoft jest obecnie jednym z liderów w praktycznym wdrażaniu technologii bazujących na AI. Narzędzia przygotowywane przez Inworld mogą być istotnym elementem przekształceń w branży gamingowej. NPC opierający się na zwykłych skryptach mogą w stosunkowo nieodległej przyszłości przejść do lamusa. Zastąpią ich bardziej zaawansowane postacie, które dynamicznie reagują na poczynania graczy. Jeśli dodamy do tego nieustanny postęp, który dokonuje się w grafice komputerowej (w tym praktycznej implementacji Path Tracingu), gry mogą stać się wkrótce bardziej immersyjne niż kiedykolwiek wcześniej.

Źródło: Inworld, Tom's Hardware