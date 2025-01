Wyszukiwarka Google - pełna wersja usługi może wkrótce stać się płatna. Firma rozważa opłaty za dodatkowe funkcje AI

Wyszukiwarka Google od firmy Alphabet wciąż jest praktycznie najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu i to pomimo faktu, że spora część konkurencyjnych usług od niedawna pozwala skorzystać z dodatkowych funkcji AI. Oczywiście firma też stara się wprowadzić „sztuczną inteligencję” do swojej usługi, a mały wgląd do nowych opcji mają już wybrane osoby. Aktualne doniesienia mówią jednak o tym, że udoskonalone wyszukiwanie może zostać ukryte za opłatą.

Najchętniej wybierana wyszukiwarka internetowa Google niebawem może stać się częściowo płatna. Mowa o niektórych nowych funkcjach opartych na AI, które pozwolą na bardziej zaawansowane wyszukiwanie treści.

Do tej pory Google wprowadziło już specjalną wersję subskrypcji (Google One AI Premium), która pozwala skorzystać ze wszystkich możliwości usługi Gemini Advanced (model Gemini Ultra 1.0, który może być zintegrowany z innymi usługami, takimi jak Gmail). Teraz jednak firma ma zamiar iść o krok dalej, albowiem nowe funkcje „premium”, które pojawią się w wyszukiwarce Google, a będą związane ze „sztuczną inteligencją”, mają się okazać dodatkowo płatne. Wyszukiwanie informacji z udziałem AI generuje większe koszty, które muszą zostać pokryte w jakiś sposób. Co dość ciekawe, ewentualna nowa subskrypcja nie uchroni jej abonentów od reklam - nadal będą one wyświetlane podczas korzystania z wyszukiwarki.

Na ten moment nie wiemy, kiedy zostaną wprowadzone omawiane funkcje AI, ani też ile będą potencjalnie kosztować. Wychodzi jednak na to, że 175 miliardów dolarów przychodu, jakie Google uzyskało w 2023 roku z reklam pojawiających się użytkownikom w trakcie wyszukiwania treści, nie jest wystarczającą kwotą dla firmy w obliczu wprowadzanych nowości. Warto także nadmienić, że funkcje AI są testowane przez Google od maja 2023 roku i wchodzą w skład tzw. Search Generative Experience. Tak jak wspomniano na początku tylko garstka osób ma do nich obecnie dostęp. Pozostaje jednak kwestia tego, jak wiele osób faktycznie będzie skłonnych zapłacić, aby otrzymać nieco lepsze wyniki wyszukiwania lub bardziej zaawansowane opcje podczas korzystania z wyszukiwarki Google.

