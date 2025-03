Wynajem komputera w NZXT to ryzykowny i nieopłacalny interes. Ujawniono nieuczciwe praktyki firmy

NZXT to amerykańska firma działająca w branży komputerowej. Producent ma w swojej ofercie między innymi obudowy, zasilacze, chłodzenia czy urządzenia peryferyjne. Na tym jego działalność jednak się nie kończy. NZXT oferuje bowiem też usługę umożliwiającą wynajem całego komputera. Ten aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa znalazł się ostatnio pod ostrzałem krytyków. Firmie zarzuca się między innymi nieuczciwość w prezentowaniu oferty.

Subskrypcja NZXT Flex umożliwia wypożyczenie gotowego zestawu komputerowego. W ofercie amerykańskiej firmy znajduje się kilka wariantów usługi. Ceny rozpoczynają się od 59 dolarów za miesiąc, a kończą na 259 dolarach za miesiąc. Program NZXT Flex może wydawać się interesującą propozycją dla osób, które nie potrzebują tego typu komputera na stałe. Niestety, jak wykazują twórcy kanału Gamers Nexus, oferta nie jest przedstawiana uczciwie. Sprawa jest na tyle poważna, że Gamers Nexus postanowił anulować wartą 23 tys. dolarów kampanię reklamową, którą NZXT wykupiło na kanale. Co zatem zarzuca się firmie? Jedną ze stosowanych praktyk jest zmiana cen subskrypcji i specyfikacji poszczególnych modeli komputerów. NZXT podejmując takie działania utrzymuje jednak dotychczasowe nazwy zestawów, więc konsument nie ma pełnej świadomości, że coś się zmieniło. Jest to problem zwłaszcza w kontekście tego, że zmiany są przeprowadzane bardzo często, czasami nawet codziennie. W dodatku komponenty komputerowe mogą zostać podmienione nawet na etapie składania zamówienia.

Problematyczne jest też to, że komputery oferowane w ramach tradycyjnej sprzedaży mogą mieć inną specyfikację niż te wypożyczane, pomimo stosowania przez producenta tej samej nazwy. Chodzi o oferowanie w ramach subskrypcji sprzętu gorszej jakości. Podawany jest tu przykład zestawu Player: Three, który w normalnej sprzedaży posiada kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, podczas gdy Player: Three przeznaczony do wynajmu ma układ bez dopisku SUPER. Duże kontrowersje budzi także fakt, że podawane w obu przypadkach wyniki wydajności są identyczne. Krytyce poddana została także cena wynajmu, ponieważ w przypadku najtańszej subkrypcji analogiczny komputer można złożyć samodzielnie odkładając omawianą sumę pieniędzy przez zaledwie kilka miesięcy. Problemów dotyczących NZXT Flex jest jednak więcej. Twórcy kanału Gamers Nexus zwracają uwagę między innymi na wątpliwości dotyczące ochrony prywatności, promowania usługi przez influencerów i zapisy w umowie, które dają firmie teoretyczną możliwość dostarczenia sprzętu o innej konfiguracji niż podana na stronie. Firma NZXT wydała w tej sprawie krótki komunikat. Przedsiębiorstwo ocenia aktualnie sytuację i ma w przyszłości odnieść się do zarzutów przedstawionych w materiale Gamers Nexus.

