World of Warcraft Classic - twórcy oficjalnie wspierają fanowski mod. Pojawi się specjalny serwer dla trybu hardcore

Jeżeli chodzi o kwestię gier Blizzarda, od pewnego czasu króluje temat nadchodzącej części Diablo, co raczej nie ulegnie zmianom przez dłuższy czas niezależnie od poziomu powodzenia (bądź klęski) premiery. Niemniej jednak w dalszym ciągu żywa jest nostalgia związana z inną wielką franczyzą firmy - a to w dużej mierze dzięki wprowadzonej jeszcze 2019 roku klasycznej wersji World of Warcraft. Deweloperzy zaś starają się pilnować, by tak pozostało.

Deweloperzy World of Warcraft Classic wprowadzą do rozgrywki przygotowany przez fanów tryb hardcore. Zaimplementowana do gry modyfikacja zostanie przy tym nieco wzbogacona o pewne nowe funkcje.

Pogłoski o takim stanie rzeczy pojawiły się jeszcze parę miesięcy temu, teraz z kolei się potwierdziły. Podstawowe zasady rozgrywki mają się nie zmienić, poza jednym kluczowym aspektem: śmierć jest absolutnie ostateczna, żadnej opcji wskrzeszenia. Aby jednak zapobiec totalnemu chaosowi, upadły gracz może jeszcze zalogować się jako duch - przeważnie w celu przekazania statusu lidera komuś innemu. Serwery do tego trybu będą zupełnie nowe, Blizzard nie będzie wykorzystywał żadnego rodzaju konwersji już istniejących.

Wiadomo również o pewnej niezwykle ciekawej opcji, ściśle związanej z modyfikacją. Chodzi o możliwość wyzwania na specjalny pojedynek, wywoływany komendą /makgora. Ich specyfika polega na tym, że nie kończą się, gdy pasek życia przegranego spada do minimum. Konieczne jest zabicie swojego rywala. Oficjalne serwery w trybie hardcore mają się uaktywnić jeszcze tego lata. Jak to zazwyczaj bywa, Blizzard uruchomi wpierw publiczny testowy serwer, aby docelowo pozbyć się wszelakich typowych dla takiego startu problemów.

The Spirit Healers are Ready. ⚰️



Official Classic Hardcore is coming.



Stay tuned for more info. pic.twitter.com/tAsmV9NKDI — World of Warcraft (@Warcraft) May 13, 2023

Źródło: PC Gamer