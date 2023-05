Amazon Games przygotowuje kolejny tytuł w uniwersum Władcy Pierścieni. Nie każdy będzie jednak zadowolony z gatunku gry

Fani uniwersum Władcy Pierścieni nie mogą w ostatnim czasie narzekać na brak nowych tytułów. Kilka dni temu zadebiutowała mobilna gra The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, a za niespełna dwa tygodnie posiadacze komputerów i konsol wcielą się w tytułowego bohatera The Lord of the Rings: Gollum. Amazon Games poinformował o zawarciu porozumienia z Embracer Group, zapowiadając MMO wykorzystujące motywy znane z powieści J.R.R. Tolkiena.

W nowym tytule MMO gracze mają wziąć udział w wydarzeniach znanych z powieści J.R.R. Tolkiena, wliczając w to duże, widowiskowe bitwy.

Nowe MMO znajduje się na wczesnym etapie produkcji, przez co ujawniono wyłącznie główne założenia. Eksplorując otwarty świat, gracze wezmą udział w wydarzeniach znanych z Władcy Pierścieni oraz Hobbita. Tytuł trafi na konsole oraz PC, a za jego opracowanie odpowiedzialne jest studio Amazon Games Orange County (twórcy popularnego MMORPG New World). "Naszą misją jest dostarczanie graczom najwyższej jakości gier, zarówno dzięki autorskim IP, jak i tym uwielbianym od lat, jak Władca Pierścieni. Od dawna myśleliśmy nad tym, aby stworzyć dla naszych graczy coś nowego w uniwersum Władcy Pierścieni. Jesteśmy zaszczyceni oraz wdzięczni, że Middle-earth Enterprises powierzyło nam ten legendarny świat. Cieszymy się również z rozszerzenia naszej współpracy z Embracer Group, z którą zawarliśmy w ubiegłym roku umowę dotyczącą Tomb Raider, ponieważ okazali się oni doskonałymi partnerami" - skomentował Christoph Hartmann, wiceprezes Amazon Games.

Autorzy deklarują, że doświadczenie zdobyte podczas rozwijania New World pozwoli im stworzyć jeszcze lepszy tytuł osadzony w Śródziemiu. Przykładem są duże bitwy, które w porównaniu do innych gier będą wyróżniały się skalą oraz rozmachem. Nowe MMO wykorzysta zarówno sprawdzone rozwiązania, jak i zupełnie nowe mechaniki. Na potrzeby produkcji twórcy planują przygotowanie ulepszonej wersji silnika Azoth Engine, a scenarzyści odpowiedzialni za fabułę mają zadbać o spójność z materiałem źródłowym.

Źródło: Amazon Games