Windows Mixed Reality - platforma dla gogli VR/AR kończy swój żywot. Microsoft podjął ostateczną decyzję

Wirtualna rzeczywistość ma się aktualnie coraz lepiej, choć za taki stan rzeczy w dużej mierze odpowiada spora popularność gogli Meta Quest 2. Jednak tuż przed nimi urządzenia do świata VR były dość drogie i mało przystępne dla przeciętnego użytkownika. Microsoft chciał zmienić ten obraz sytuacji, wprowadzając platformę Windows Mixed Reality do systemów Windows 10 i 11. Miała ona oferować dostęp do tej technologii dla większej liczby osób. Plan jednak "nie wypalił".

Platforma Windows Mixed Reality, która została stworzona przez firmę Microsoft do obsługi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, wkrótce przestanie istnieć. Firma oficjalnie skazała swój projekt na straty.

Część z nas zapewne pamięta wprowadzenie omawianej platformy WMR. Pierwszym obsługiwanym produktem były gogle Holo Lens, natomiast z czasem zostało dodane wsparcie dla innych urządzeń, które były skierowane również do wirtualnej rzeczywistości. Celem Microsoftu była popularyzacja technologii VR/AR oraz konkurowanie z ówczesnymi głównymi firmami (HTC i Oculus) - do projektu dołączyło swego czasu wielu producentów, którzy oferowali swoje gogle VR (żeby wspomnieć choćby Samsung HMD Odyssey, Lenovo Explorer, czy też Acer Windows Mixed Reality). Kompatybilne gogle otrzymywały dostęp do wielu aplikacji i gier ze Sklepu Microsoftu oraz Steam (VR). Jak się jednak okazało, niska popularność rozwiązania i w dużej mierze jego niedopracowanie, przyczyniły się do jego całkowitego upadku.

Na liście wycofywanych funkcji znalazła się właśnie cała platforma Windows Mixed Reality, która zostanie usunięta z systemów Windows 10 i 11 w przyszłych wersjach. Dotyczy to również aplikacji Mixed Reality Portal. Spora część osób twierdzi, że Microsoft chce się całkowicie wycofać z branży VR, natomiast nie ma to pokrycia w rzeczywistości. Usługa nie okazała się na tyle popularna, aby dalej ją utrzymywać, natomiast Gigant z Redmond w ostatnim czasie przygotował aplikację Xbox Cloud Gaming (Beta), która jest przeznaczona na headsety VR, a niebawem zostanie wprowadzona platforma Microsoft Mesh do aplikacji Microsoft Teams - umożliwi ona wirtualne spotkania wielu uczestników (wideo poniżej).

Źródło: Microsoft