Windows 365 Link - nowy sprzęt od Microsoftu, który uruchomi Windowsa z chmury. Lekka konstrukcja i lepsze zabezpieczenia

W 2021 roku firma Microsoft zaprezentowała platformę Windows 365. Usługa ta pozwala korzystać z systemu Windows na dowolnym urządzeniu, gdyż uruchamia się on na serwerze, a sprzęt służy tylko do wyświetlania obrazu z chmury. Rozwiązanie skierowano głównie do firm i jest dostępne również w Polsce. Teraz przedsiębiorstwo przedstawiło dedykowane dla niego urządzenie, które wyglądem nawiązuje do miniaturowych pecetów, jakich na rynku mamy już całkiem sporo.

Windows 365 Link to nowe urządzenie od Microsoftu, którego głównym celem jest łączenie się z serwerami firmy, aby zapewnić dostęp do tytułowej platformy. Rozwiązanie może się okazać całkiem przydatne dla firm.

Platforma Windows 365 - jak już wspomniano - pozwala korzystać z systemu Windows na każdym urządzeniu, które ma dostęp do Internetu. Oczywiście usługa wymaga opłacania wybranego przez użytkownika abonamentu. Firma Microsoft postanowiła stworzyć urządzenie, które zapewni błyskawiczny dostęp do tego rozwiązania. Tak oto powstał Windows 365 Link. Sprzęt wyglądający jak mini PC może nam zaoferować łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, a także port Ethernet. Na pokładzie nie zabrakło gniazda słuchawkowego, trzech portów USB 3.2 typu A, a także jednego USB 3.2 typu C. W przypadku wyjść wideo można liczyć na jedno złącze HDMI i jedno DisplayPort.

Windows 365 Link ma być urządzeniem odpowiednio zabezpieczonym, gdyż jego lokalny system operacyjny jest zablokowany - nie przechowuje żadnych osobistych danych, czy też tych z aplikacji, a zarazem nie ma wbudowanego konta administratora. Uwierzytelnienia można dokonać np. poprzez usługę Microsoft Entra ID. Wiele zabezpieczeń jest włączonych, a części z nich nie można wyłączyć (tutaj mowa o funkcji Secure Boot). Z kolei wygodne zarządzanie punktami końcowymi jest możliwe dzięki usłudze Microsoft Intune. Firma mocno stawia na recykling, więc obudowa sprzętu wykonana została ze stopu aluminium, które pochodzi z niego w 90% (górna osłona) lub 100% (dolna osłona) - płyta główna zawiera z kolei 100% miedzi z recyklingu i 96% cyny z tego samego źródła. Nowość od Microsoftu pojawi się na wybranych rynkach w kwietniu 2025 roku w cenie 349 dolarów. Natomiast już teraz dostępna jest wersja zapoznawcza (nie w Polsce).

