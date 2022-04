WhatsApp wprowadza Społeczności oraz przydatne usprawnienia związane z grupami. Kto skorzysta na zmianach?

WhatsApp ogłosił za pośrednictwem swojego bloga nowości, które zaczną trafiać do komunikatora już w najbliższych tygodniach. Choć usprawnienia związane z grupami mają szansę realnego wpływu na sposób korzystania z platformy, największą nowością mogą okazać się Społeczności. To całkiem nowe w ujęciu usługi podejście do komunikacji, która będzie odbywać się w bardziej ustrukturyzowanej formie. Oczywiście podejście do kwestii prywatności nie ulegnie tu zmianie. Rozmowy realizowane w ramach Społeczności, w której działa ograniczona grupa użytkowników będą w pełni zaszyfrowane. Choć nowinka dopiero raczkuje, jej potencjał jest ogromny i może znaleźć zastosowanie w edukacji, instytucjach oraz przeróżnych stowarzyszeniach. Do rzeczy.

Czym będą tytułowe Społeczności? To nowoopracowane narzędzie dedykowane grupom, które będą prowadzone w ramach większej organizacji. Rozwiązanie może przydać się dyrektorom szkół, przewodniczącym stowarzyszeń, a nawet pracodawcom. Administratorzy będą odpowiadać za powiązanie poszczególnych grup ze Społecznością oraz za kontrolę przepływu informacji. Dane w ramach nowej funkcji będą w pełni szyfrowane. Usługodawca nie ukrywa, że to dopiero początek nowego elementu komunikatora WhatsApp, a najciekawsze jest dopiero przed nami. Na szczęście usługodawca wprowadza także inne zmiany, które trafią do nas w najbliższych tygodniach.

W komunikatorze pojawią się także reakcję w formie emotikon. W ten sposób będzie można „odpowiadać” na otrzymane komunikaty. Administratorzy grup będą mogli usuwać z czatów problematyczne wiadomości, a limit wielkości udostępnianych plików wzrośnie do 2 gigabajtów. Listę nowości zamykają grupowe rozmowy głosowe, które będą mogły być prowadzone nawet z 32 osobami. Niekiedy te forma komunikacji jest wygodniejsza niż standardowe czaty tekstowe.

