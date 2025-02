Western Digital otrzymało wielomilionową karę za naruszenie dwóch patentów podczas prac nad pojemniejszymi HDD

Choć w wielu komputerach tradycyjne dyski twarde zostały wyparte przez SSD, to wciąż są one wykorzystywane jako magazyny danych. Cenią je też firmy działające w branży serwerowej. Pogoń za jak największą pojemnością klasycznych dysków przysporzył ostatnio firmie Western Digital spore kłopoty. Sąd w USA uznał bowiem, że przedsiębiorstwo naruszyło dwa patenty należące do innego podmiotu. Wiąże się z tym pokaźna rekompensata.

Western Digital otrzymało od sądu nakaz wypłaty firmie MR Technologie zadośćuczynienia w wysokości 262 mln dolarów. Powodem jest naruszenie przez amerykański podmiot dwóch patentów.

Proces w sprawie naruszenia patentów przez Western Digital odbył się w Kalifornii. W jego wyniku sędzia przyznał firmie MR Technologie z Niemiec 262 mln dolarów zadośćuczynienia. Jest to rekompensata za szkody, które wywołało nieuprawnione skorzystanie z rozwiązań opracowanych przez Dietera Suess, będącego pracownikiem niemieckiej firmy. Początek procesu pomiędzy Western Digital i MR Technologie sięga sierpnia 2022 roku. Według przedstawicieli drugiego z wymienionych podmiotów, naruszone zostały patenty o numerach 9,928,864 oraz 11,138,997. Pozwalają one powiększyć pojemność tradycyjnych dysków twardych, poprzez odpowiednią optymalizację procesu zapisu. Możliwe jest dzięki nim ponad trzykrotne zwiększenie zagęszczenia powierzchniowego HDD.

Prawnicy MR Technologie argumentowali, że Western Digital wykorzystywało te rozwiązania na skalę masową bez wykupienia stosownej licencji. Miały one pojawić się w niemal każdym dysku twardym, który amerykańska firma wyprodukowała od 2018 roku. Western Digital odpierało oczywiście te roszczenia, twierdząc, że przedsiębiorstwo samo opracowało omawiane technologie. Według niej zostały one przygotowane niezależnie przez zespół 400 inżynierów. Sędzia przyznał jednak rację niemieckiej firmie, czego efektem jest niemała kara. Western Digital podjęło już decyzję, że od wyroku się odwoła, zatem nie jest to jeszcze koniec tej sprawy.

Źródło: Blocks and Files, Tom's Hardware