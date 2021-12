VIA Technologies kończy z projektowaniem procesorów x86 w USA. Firma wyprzedaje specjalistyczny sprzęt działu Centaur Technology

Słysząc o procesorach komputerowych obecnie większość z Was myśli zapewne o Intelu lub AMD, ewentualnie od niedawna również o Apple. Starsi czytelnicy doskonale jednak zdają sobie sprawę, że na rynku było kiedyś więcej graczy. Czemu obecnie mowa zasadniczo tylko o dwóch? Po pierwsze projektowanie i tworzenie procesorów jest pieruńsko drogie, po drugie dochodzą kwestie licencji na architekturę x86 wykorzystywaną w PC. Tak się jednak składa, że VIA Technologies obecne na rynku od 1987 roku również ma do niej prawa. Tajwańczycy jednak najwyraźniej postanowili skończyć z projektowaniem procesorów w USA, bowiem firma ogłosiła iż wyprzedaje cały specjalistyczny sprzęt działu Centaur Technology.

Co dalej z VIA Technologies? Firma skupi się prawdopodobnie na współpracy z Chinami, w ramach której powstają jednostki Zhaoxin w architekturze x86.

Na początku listopada 2021 informowaliśmy Was o tajemniczej transakcji między Intelem i VIA Technologies, która opiewała na 125 milionów dolarów. Dotyczyła ona działu Centaur Technology, który zajmuje się badaniami i rozwojem procesorów x86. Amerykanie przejmowali specjalistów, acz bez żadnych projektów, patentów i sprzętu. Ogólnie zdradzono niewiele szczegółów i VIA Technologies odmówiło komentarza w sprawie, zaś Intel potwierdził tylko iż transakcja miała miejsce. Co ciekawe dość szybko strona internetowa Centaur Technology została wyłączona, a odwiedzających wita tylko komunikat "Strona jest w trakcie budowy".

Aktualnie mamy już pewność, że VIA Technologies wycofuje się z projektowania procesorów x86. Przynajmniej w ośrodku mieszczącym się w Austin (Texas, USA). Za niecałe 40 dni wystartuje bowiem aukcja obejmująca "20 000 stóp kwadratowych powierzchni laboratoryjnej, wyposażonej w ponad 1200 stanowisk testowych i tysiące komponentów. Serwery, przyrządy pomiarowe, mikroskopy, komory do wypalania i wiele więcej.". Co dalej z VIA Technologies? Cóż, firma prawdopodobnie skupi się na współpracy z Chinami i spółce joint venture, w ramach której powstają jednostki Zhaoxin. Chińczycy mają więcej pieniędzy niż potrzebnych jest do tego celu, zaś VIA Technologies posiada wymaganą licencję na architekturę x86.

Źródło: Tom's Hardware