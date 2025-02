Vayu One - robot dostawczy, który już zastępuje kurierów. Jest w pełni autonomiczny i tańszy w produkcji od konkurencji

W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej kupują różne rzeczy przez internet. Mowa tu nie tylko o ubraniach i urządzeniach elektronicznych, ale również o żywności. Według najnowszych statystyk do 2027 roku aż 23% wszystkich zakupów w USA będzie dokonywanych właśnie w ten sposób. Dostawy są jednak kosztowne, gdyż trzeba także opłacić kurierów. Pewna firma postanowiła więc wymienić ich na... roboty. Używa w tym celu autorskich modeli, które są relatywnie tanie.

Firma Vayu Robotics wprowadziła na drogi w USA roboty dostawcze Vayu One, które mają skutecznie zastępować tradycyjnych ludzkich dostawców. Dzięki temu mają zostać zmniejszone koszty przesyłek.

Zapewne widzieliśmy już wiele modeli robotów dostawczych, które opierały się na drogich czujnikach laserowych (LiDAR). Firma Vayu Robotics przedstawiła jednak tańsze rozwiązanie, które ma się zarazem okazać skuteczniejsze. Nowe roboty wykorzystują do działania pasywne czujniki oraz model AI, dzięki czemu mają się lepiej orientować w przestrzeni i nie wymagają wcześniejszego zapoznania się z terenem. Mogą się rozpędzić maksymalnie do 30 km/h, natomiast ich ładunek nie może przekroczyć 22,68 kg (50 funtów).

Vayu One może poruszać się po sklepach i chodnikach, z kolei paczki pozostawi na podjeździe lub werandzie. Za projekt odpowiadają osoby, które wcześniej pracowały dla Apple i firmy Lyft. Jakiś czas temu pozyskano na niego finansowanie, którego wartość wyniosła 12,7 mln dolarów. Jeden robot kosztuje 5000 dolarów, a pewne przedsiębiorstwo właśnie nawiązało współpracę z Vayu Robotics, dzięki której będzie mogło skorzystać z 2500 robotów dostawczych Vayu One. Autorskie oprogramowanie może być wykorzystywane również w innych robotach, a w przyszłości ma zawitać także do tych, które poruszać się będą na dwóch nogach.

Źródło: Vayu Robotics