Uncharted Legacy of Thieves Collection dodawany jako bonus przy zakupie procesorów AMD Ryzen 5000

Niedawno na rynku zadebiutowały procesory AMD Ryzen 7000, oparte na architekturze Zen 4. Przejście jednak na nową platformę AM5 w chwili obecnej jest co najmniej dyskusyjne (koszt wejścia jest bardzo wysoki, co dobitnie pokazują wyceny płyt głównych z chipsetami B650 czy X670), toteż sporo osób decyduje się na pozostanie na platformie AM4. Sam producent procesorów próbuje dodatkowo zachęcić do zakupu układów Ryzen 5000. W jaki sposób? Na przykład poprzez oferowanie w ramach bonusu zestawu Uncharted Legacy of Thieves Collection, czyli gier Uncharted 4: A Thief's End oraz Uncharted: Lost Legacy.

Na czwarty kwartał roku AMD przygotowało akcję promocyjną, gdzie przy zakupie procesorów Ryzen 5000 otrzymamy grę Uncharted Legacy of Thieves Collection (właściwie to dwie gry w pakiecie).

W przyszłym tygodniu na PC zadebiutuje kolekcja Uncharted Dziedzictwo Złodziei. Zestaw przygotowywany jest przy udziale AMD (dzięki czemu pakiet otrzyma wsparcie m.in. dla techniki AMD FSR 2), o czym również świadczy najnowsza akcja promocyjna. Rozpoczęła się ona wczoraj (przy czym polskie sklepy dopiero będą w najbliższym czasie dodawane do listy wspierających sprzedawców) i potrwa do 31 grudnia 2022 roku, do godziny 23.59. Przy zakupie jednego z wybranych procesorów AMD Ryzen 5000 (plus dodatkowo Ryzen 5 4500), kupujący otrzyma kod, który należy zrealizować w tym miejscu najpóźniej do 31 stycznia 2023 roku.

Procesory biorące udział w akcji promocyjnej to: AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 7 5800X, Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5500 oraz Ryzen 5 4500. Lista procesorów jest zatem całkiem spora. Jeśli ktoś w najbliższych tygodniach planuje zakup jednego z wymienionych modeli, a dodatkowo czeka na kolekcję Uncharted na PC, to ma dodatkowy powód do zakupu takiego procesora.

Źródło: AMD