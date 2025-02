Ubisoft odpowiada na zarzuty dotyczące usuwania kont. Proces ma nie obejmować osób, które posiadają zakupione gry

W ostatnich dniach Internet rozgrzała kwestia usuwania nieaktywnych kont Ubisoft Connect. Użytkownik Twittera opublikował zrzut ekranu, z którego wynikało, że z powodu braku aktywności na koncie będzie ono usunięte, jeśli nie podejmie on odpowiednich działań. Sprawa wywołała mnóstwo kontrowersji. Postanowił odnieść się do niej także sam Ubisoft. Jeśli wierzyć najnowszym zapewnieniom przedstawicieli firmy, większość graczy nie ma powodów do obaw.

Ubisoft w oficjalnym oświadczeniu przedstawił kryteria, które są brane pod uwagę przed potencjalnym usunięciem konta na platformie Ubisoft Connect. Przytłaczająca większość graczy może spać spokojnie.

Początkowa reakcja Ubisoftu nie napawała optymizmem. Pomimo zapewnień firmy, że nie jest jej wolą odcięcie dostępu użytkownikom do legalnie zakupionych gier, proces ciągle budził wiele wątpliwości. Sprawie nie pomógł też komentarz, w którym przedstawiciele francuskiego przedsiębiorstwa potwierdzili, że konta rzeczywiście mogą zostać usunięte, jeśli nie odnotowano na nich żadnej aktywności od dłuższego czasu. Na szczęście kwestię doprecyzowano w najnowszym oświadczeniu, które przesłano portalowi PC Gamer.

Jak zapewnia Ubisoft, omawiany proces nie obejmuje przypadków, w których dana osoba posiada zakupione gry. Firma tłumaczy się wymogami prawnymi RODO (GDPR), które mają nakładać na nią obowiązek usuwania nieaktywnych kont. Usunięcie konta to mocno ograniczony proces. Przed podjęciem jakichkolwiek działań Ubisoft bierze pod uwagę cztery kryteria:

aktywność na koncie od momentu jego utworzenia,

biblioteka gier – jeśli konto posiada jakieś zakupione gry PC, to nie kwalifikuje się do usunięcia,

okres od ostatniego logowania na konto, czyli od kiedy pozostawało ono nieaktywne. Rozumie się przez to ogólną aktywność w ekosystemie Ubisoftu, także w grach zakupionych na Steamie i innych platformach. Do tej pory nie usunięto ponoć żadnego konta, które pozostawało nieaktywne krócej niż cztery lata,

obecność aktywnych subskrypcji na koncie.

Jak zaznaczają przedstawiciele Ubisoftu, w sytuacji gdy zostaje podjęta decyzja o usunięciu konta do użytkownika wysyłane są trzy e-maile na przestrzeni 30 dni, w których sugerowane jest podjęcie odpowiednich działań. W przypadku zalogowania się na konto zagrożone usunięciem, użytkownik natychmiastowo otrzymuje link pozwalający zatrzymać proces. Ubisoft dokonał także odpowiedniej aktualizacji swojej strony wsparcia. Możemy na niej przeczytać, że "Konta powiązane z aktywną subskrypcją Ubisoft lub gry komputerowe zakupione w Ubisoft Store nie kwalifikują się do usunięcia." Teoretycznie mogłoby to wskazywać, że zastrzeżenie nie obejmuje licencji zakupionych w innych sklepach, ale oświadczenie przesłane do redakcji PC Gamera sugeruje coś innego. Jeśli wierzyć zapewnieniom firmy, konta przytłaczającej części graczy są zatem bezpieczne.

Źródło: PC Gamer