Ubisoft może zawiesić, a nawet zupełnie usunąć Twoje konto Ubisoft Connect z grami. Jak tego uniknąć?

Nasze gamingowe launchery są często bardzo wartościowe. Dziesiątki, jeśli nie setki gier zgromadzone na Steamie, Originie czy na Ubisoft Connect mogą ostatecznie kosztować mały majątek. Dlatego też warto zabezpieczyć je przed hakerami, ale i... przed samym ich dostawcą. Jak się bowiem okazuje, wspomniana zawartość konta Ubisoft Connect może nam z dnia na dzień wyparować właśnie "z rąk" Ubisoftu.

Jeden z użytkowników Twittera nickiem AntiDRM podzielił się ciekawym screenshotem, ukazującym część e-maila przystsłanego przez Ubisoft. Czytamy w nim, że z powodu braku aktywności, konto twitterowicza zostaje zawieszone, zaś kolejne 30 dni bez akcji (bez zalogowania się) poskutkuje całkowitym zamknięciem. Ubisoft podaje też link, w który należy kliknąć, aby nie dopuścić do zamknięcia konta.

UBISOFT closes your account if you haven’t logged in for some time. You will lose all your games purchased forever. pic.twitter.com/exC78bUt93

Po publikacji niniejszego tweeta, zareagował na niego sam Ubisoft, komentując w wątku, że informacja z e-maila służyła temu, aby twitterowicz nie utracił dostępu do konta, a przez to do swoich gier, upewniając nas tym samym, że deweloper posiada prawo do zamykania nieaktywnych od dłuższego czasu kont. Jak długo należy unikać logowania do Ubisoft Connect, aby zostać zaskoczonym taką wiadomością? Oficjalnie czytamy o 4 latach, jednak w sieci zdarzały się przypadki, że podobny mail trafiał także do osób, które nie logowały się na koncie od 2 lat.

Hey there. We just wanted to chime in that you can avoid the account closure by logging into your account within the 30 days (since receiving the email pictured) and selecting the Cancel Account Closure link contained in the email. We certainly do not want you to lose access to…