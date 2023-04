Twitter nabywa z inicjatywy Elona Muska pokaźną liczbę układów graficznych do rozwoju sztucznej inteligencji

Zaledwie kilka tygodni temu Elon Musk w pełni wspierał apel o wstrzymanie rozwoju sztucznej inteligencji na co najmniej sześć miesięcy. Teraz wiele wskazuje na to, że należący do multimiliardera serwis Twitter planuje stworzenie rywala dla usług ChatGPT i Bing Chat. Z inicjatywą taką miał wyjść sam Musk, a do jej realizacji ma posłużyć pokaźna liczba układów graficznych, które napędzają tego typu przedsięwzięcia. GPU zostały już zakupione i czekają na wdrożenie.

Twitter zakupił 10 tys. układów graficznych do obsługi zadań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Odbyło się to z inicjatywy Elona Muska, który niedawno apelował o czasowe wstrzymanie rozwoju tego typu technologii.

Serwis Business Insider dotarł do informacji, które wskazują na to, że Twitter zakupił około 10 tys. GPU, mających posłużyć za bazę do rozwoju dużego modelu językowego (LLM – Large Language Model). Amerykańska firma miała także pozyskać wysokiej klasy specjalistów do spraw rozwoju sztucznej inteligencji z brytyjskiego przedsiębiorstwa DeepMind. Źródła podają, że cały projekt jest na razie we wstępnej fazie rozwoju. Nabycie układów graficznych dowodzi jednak stopniowemu postępowi prac, a przynajmniej istnieniu poważnych planów na przyszłość. GPU mają zostać wykorzystane w centrum danych Twittera w Atlancie.

Nie wiadomo na razie, jakie dokładnie układy zostały zakupione. Można jednak podejrzewać, że chodzi o sprzęt NVIDIA A100 lub NVIDIA H100. Szacuje się, że firma wydała na nie kilkadziesiąt milionów dolarów, pomimo problemów finansowych, z którymi się boryka. Brak jest też informacji, do jakich celów Twitter chce wykorzystać sztuczną inteligencję. Nieoficjalnie mówi się o ulepszeniu funkcji wyszukiwania i lepszej personalizacji reklam, ale wątpliwe jest, żeby potencjał AI był marnowany tylko do takich zastosowań. Możliwe, że ostatecznym celem Muska jest stworzenie usługi, która nawiąże równorzędną walkę z ChatGPT oraz Bing Chat.

Powyższe działania należy poczytywać jako dosyć kontrowersyjne w świetle otwartego listu postulującego wstrzymanie rozwoju sztucznej inteligencji na co najmniej sześć miesięcy. Sygnatariuszem apelu był właśnie między innymi Elon Musk. Naturalnie można być zwolennikiem rozwoju AI i jednocześnie zdawać sobie sprawę z poważnych zagrożeń, które się z nim wiążą. Problem polega jednak na tym, że działania multimiliardera są ostatnio dalekie od konsekwentnych i nie zmienia tego fakt, że list otwarty zakładał wstrzymanie prac jedynie nad modelami bardziej zaawansowanymi niż GPT-4.

Źródło: Business Insider, Tom's Hardware