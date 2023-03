Twitter w opałach i śledztwo Elona Muska. Elementy kodu źródłowego portalu były dostępne miesiącami na GitHubie

Portal społecznościowy Twitter w ostatnim czasie mierzy się z prawdziwą falą kłopotów. Trudno zliczyć kolejne afery związane z samą witryną lub jej obecnym zarządcą, Elonem Muskiem. W ostatnich dniach wyciekła informacja dotycząca aktualnej wartości Twittera, która to sięga około 20 miliardów dolarów - blisko połowy kwoty, za którą został nie tak dawno temu zakupiony. Co tym razem wydarzyło się w firmie znanej z ćwierkającego ptaka w logo?

Część kodu źródłowego Twittera od dłuższego czasu była publicznie dostępna na portalu GitHub. Władze serwisu złożyły zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa i szukają osoby stojącej za tajemniczym kontem "FreeSpeechEnthusiast", jak też tych, którzy pobrali zawartość wycieku.

W ostatni piątek Twitter powiadomił GitHuba, że istotna część jego kodu źródłowego znajduje się - wbrew ich woli - w publicznej części repozytoriów. Platforma zgodziła się co do zasadności zgłoszenia i jeszcze tego samego dnia usunęła treść wycieku. Wedle obecnych informacji, dane w obiegu pozostawały od miesięcy. Jednocześnie władze portalu wyszły z wnioskiem do lokalnych władz sądowych, by te zobowiązały GitHuba do wydania danych osoby, która umieściła w sieci kod (nazwa użytkownika - "FreeSpeechEnthusiast" - wprost nawiązuje do wypowiedzi właściciela Twittera) oraz wszystkich internatów, którzy pobrali odpowiednie pliki.

Władze spółki przypuszczają, że za wyciek odpowiedzialny jest pracownik zwolniony w ramach fali cięć etatów w portalu (a więc blisko 75% poprzedniej załogi). W sprawie wszczęto wewnętrzne śledztwo. Bada się również, czy treść wycieku mogła doprowadzić do dalszych problemów związanych z bezpieczeństwem serwisu. Tego rodzaju zdarzenia nie należą do rzadkości. W ostatnich latach doszło kilkukrotnie do kradzieży kodu źródłowego przez prominentnych programistów, w tym Google czy Microsoftu. Co ciekawe, sytuacja zgrywa się czasowo z ostatnimi zapowiedziami Elona Muska dotyczącymi ujawnienia części kodu Twittera związanego z mechanizmem rekomendacji wpisów dla użytkowników. Być może stanowi to formę próby odzyskania medialnej kontroli nad treścią wycieku.

Źródło: New York Times