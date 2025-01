TSMC o krok od otwarcia pierwszej fabryki w Japonii. Nie będzie to jednak najbardziej zaawansowany ośrodek produkcyjny

TSMC w ostatnim czasie stawia mocno na dywersyfikację produkcji chipów. Nowe fabryki powstają w Stanach Zjednoczonych, Europie, a także Japonii. Ta ostatnia lokalizacja jest szczególnie ważna dla tajwańskiej firmy z uwagi na zbliżoną kulturę pracy. Ośrodek produkcyjny w Kraju Kwitnącej Wiśni jest już na ukończeniu. TSMC planuje jego otwarcie jeszcze w pierwszym kwartale 2024 roku. Nie będzie to jednak najbardziej wyrafinowana technologicznie fabryka.

TSMC już 24 lutego oficjalnie otworzy swoją pierwszą fabrykę w Japonii. Produkowane w niej chipy trafią przede wszystkim do sektora motoryzacyjnego i zwykłej elektroniki użytkowej.

Ośrodek produkcyjny został ulokowany w pobliżu miasta Kumamoto na wyspie Kiusiu. Ceremonia otwarcia została zaplanowana na 24 lutego bieżącego roku i nic nie wskazuje na to, żeby miała ulec przesunięciu. Produkcja masowa ma wystartować jednak dopiero w drugiej połowie 2024 roku. Fabryka będzie wytwarzała chipy w procesie technologicznym TSMC N28 (28 nm) i pokrewnych, zatem nie może być mowy o najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach, które są wykorzystywane na przykład w kartach graficznych czy smartfonach. Chipy z japońskiego ośrodka trafią przede wszystkim do sektora motoryzacyjnego i do zwykłej elektroniki użytkowej.

TSMC nie będzie jednak narzekało zapewne na brak zamówień. Zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania jest bowiem bardzo duże zarówno w Japonii, jak i w pozostałych częściach świata. Nowa fabryka zatrudni docelowo 1700 pracowników. Wiele mówi się także o możliwości budowy kolejnych ośrodków produkcyjnych w Kraju Kwitnącej Wiśni. Mają one umożliwiać produkcję w procesach technologicznych TSMC N16, N12 i N12e (16 nm i 12 nm). Plany rozbudowy potencjału produkcyjnego TSMC poza Tajwanem należy oceniać pozytywnie, biorąc pod uwagę niepewną sytuację geopolityczną tego regionu świata.

Źródło: Tom's Hardware