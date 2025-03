Recenzja głośnika przenośnego Tronsmart Mirtune S100. Wysoka głośność, dobry bas, kilka źródeł dźwięku, wodoszczelność IPx7

Do naszej redakcji na testy trafił nowy głośnik bezprzewodowy Tronsmart Mirtune S100. Ma kompaktowe wymiary, a mimo to mieści w sobie trzy przetworniki aktywne, dwie membrany pasywne, spory akumulator, złącze AUX, slot na kartę pamięci, port USB, mikrofon, funkcję powerbanku oraz składany uchwyt. Jego konstrukcja cechuje się wysokim poziomem wodoszczelności i jest częściowo podświetlana kolorowymi diodami, z możliwością sterowania nimi za pomocą telefonu wraz z aplikacją Tronsmart. A wszystko to w cenie około 300 zł, czyli całkiem przystępnej, jak na tę wielkość i funkcjonalność głośnika Bluetooth. Czy można też liczyć na wysoką głośność i czyste brzmienie z solidnym basem? Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Głośniki przenośne może nie są tak popularne, jak słuchawki bezprzewodowe, ale mimo to kupuje je sporo osób, bo w przeciwieństwie do słuchawek nie służą zazwyczaj do osobistego, jednoosobowego słuchania muzyki. Pozwalają cieszyć się ulubionymi playlistami na ogrodzie przy grillu, podczas wspólnego wyjścia nad rzekę lub jezioro, na domowej imprezie i w zasadzie wszędzie, gdzie w tle powinna grać muzyka. Jak wiadomo, głośniki tego typu występują w całej gamie różnych form i rozmiarów. Dostępne są zarówno bardzo małe, wręcz kieszonkowe, jak i duże kolumny, które swoją mocą potrafią zatrząść nawet dużym pomieszczeniem i wywołać ból głowy u sąsiadów. Jednak z moich obserwacji wynika, że ludzie najczęściej wybierają głośniki łatwe w przenoszeniu i uniwersalne. Lekkie i mieszczące się np. w plecaku lub torbie, ale zapewniające atrakcyjny dźwięk, dość wysoką głośność i przyjemny, miękki bas. Takim głośnikiem jest właśnie Tronsmart Mirtune S100.

Tronsmart Mirtune S100 to niewielki głośnik, który bez problemu mieści się w plecaku, ale niech Cię to nie zmyli. W czasie testu zaskoczył mnie bardzo wysoką głośnością, dobrym basem jak na swoje rozmiary, solidnym wykonaniem i całkiem bogatym wyborem źródeł dźwięku. Ma też kilka innych zalet. Przeczytaj tę recenzję, by dowiedzieć się więcej.





Pod względem wielkości i masy Mirtune S100 jest znacznie mniejszy od testowanego wcześniej głośnika Tronsmart Bang. Ma około 26 cm szerokości, a Bang miał 36 cm, co przekłada się też na znaczną redukcję masy. Mimo to przyznam, że pod względem funkcjonalności robi wrażenie nie mniejsze od swojego większego kuzyna. Dla wielu osób ważne może być to, że da się połączyć bezprzewodowo dwa głośniki Mirtune S100, uzyskując tym samym parę stereofoniczną, która będzie robiła lepsze wrażenie pod względem dźwięku od pojedynczego głośnika. Ponadto Mirtune S100 ma łącznie 5 przetworników (3 aktywne + 2 pasywne, podświetlane diodami RGB) i według deklaracji ma cechować się mocą 50 W, a Bang miał 6 przetworników i 60 W. Całkiem nieźle, jak na tak niewielką konstrukcję. Całość jest uszczelniona zgodnie ze standardem IPx7, więc bez problemu wytrzyma nie tylko zachlapanie i deszcz, ale nawet krótkotrwałe, całkowite zanurzenie pod wodę.

Tronsmart Mirtune S100 Tronsmart Bang Soundcore Motion+ Typ Bezprzewodowy głośnik przenośny Bezprzewodowy głośnik przenośny Bezprzewodowy głośnik przenośny Łączność Bluetooth 5.3, AUX mini jack 3,5 mm, USB-A (pamięć zewnętrzna), karta microSD, bezprzewodowe łączenie dwóch głośników, funkcja zestawu głośnomówiącego, funkcja powerbanku Bluetooth 5.3, AUX mini jack 3,5 mm, USB-A (pamięć zewnętrzna), karta microSD, bezprzewodowe łączenie nawet 100 głośników, funkcja zestawu głośnomówiącego, funkcja powerbanku Bluetooth 5.0, AUX mini jack 3,5 mm, bezprzewodowe łączenie dwóch głośników, funkcja zestawu głośnomówiącego Obsługiwane kodeki audio SBC SBC SBC, aptX Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 000 Hz 55 Hz - 20 000 Hz 50 Hz - 40 000 Hz Maksymalne ciśnienie akustyczne b/d 105 dB b/d Deklarowana moc RMS 50 W 60 W 30 W Liczba głośników wysokotonowych 2 2 2 Liczba głośników średnio-niskotonowych 1 2 2 Liczba membran pasywnych 2 2 1 Oświetlenie LED RGB tak tak nie Pojemność akumulatora 8000 mAh 10800 mAh 6700 mAh Deklarowany czas pracy 20 godzin (bez LED, 50% głośności) 15 godzin (bez LED, 50% głośności) 12 godzin Czas ładowania akumulatora 4,5 godziny 4,5 godziny 4 godziny Klasa odporności na pył i wodę IPX7 IPX6 IP67 Wymiary (sz / wy / gł) około 260 x 110 x 100 mm 361 x 183,4 x 150,3 mm 257 x 79 x 81 mm Waga 1,3 kg 3,08 kg 1,05 kg Cena około 300 zł około 450 zł około 320 zł

W razie potrzeby głośnik może służyć, jako przenośny powerbank z akumulatorem 8000 mAh, bo pod uszczelnioną klapką ma m.in. port USB-A, do którego podłączysz przewodowo np. smartfon lub tablet. Bez problemu wykorzystasz go też w charakterze zestawu głośnomówiącego, do rozmów telefonicznych, bo ma wbudowany mikrofon. W razie potrzeby możesz zabrać sam głośnik, bez smartfona, bo z tyłu znajduje się też miejsce na kartę microSD, z której da się odtwarzać muzykę z plików. Na pokładzie jest dość nowoczesna łączność Bluetooth 5.3, ale jeśli potrzebujesz podłączyć komputer lub odtwarzacz MP3, to możesz to zrobić przez kabel, przy użyciu złącza mini jack 3,5 mm. Obsługiwane kodowanie Bluetooth obejmuje tylko SBC (bez AAC lub aptX), ale w głośnikach przenośnych za około 300 zł nie jest to nic niezwykłego. Jakość dźwięku i tak jest zaskakująco dobra. Ciekawą i przydatną funkcją jest SoundPulse, czyli opcja wzmocnienia tonów niskich i częściowo też wysokich. Służy do tego specjalny przycisk na obudowie, ale dodatkowe ustawienia korektora dźwięku dostępne są w aplikacji na smartfonie. Tronsmart Mirtune S100 zapowiada się całkiem interesująco, przejdźmy więc do bardziej szczegółowych opisów na kolejnych stronach tej recenzji.