TP-Link Archer C80 - Test wydajnego routera 802.11ac

Producenci routerów co jakiś czas odświeżają swoją ofertę wprowadzając do niej nowe modele lub zmodernizowane wersje tych już istniejących. Zwykle wiąże się to m.in. ze zmianą wyglądu zewnętrznego, obsługą nowych technologii sieciowych czy wreszcie – unowocześnionym, bardziej funkcjonalnym oprogramowaniem. Trzeba jednak zaznaczyć, że zmiany te najczęściej nie są rewolucją - nowości wdrażane są stopniowo. Takie właśnie wnioski można wysnuć analizując choćby przypadek routerów TP-Linka, w których drastyczne zmiany obserwuje się rzadko. Ostatnio tempo to zostało nieco zwiększone poprzez rozbudowanie portfolio o urządzenia Wi-Fi 6. Nie można jednak powiedzieć, że w segmencie „starszych” urządzeń 802.11ac nic się nie dzieje. Stosunkowo niedawno TP-Link wprowadził na rynek model Archer C80. Urządzenie wydaje się być dość ciekawe, a przy tym całkiem sensownie wycenione. Jako, że testów routerów nigdy za wiele, postanowiłem sprawdzić, cóż jest on w stanie zaoferować domowym użytkownikom.

Autor: Kamil Śmieszek

Firma TP-Link dość często gości ze swoimi produktami na łamach naszego portalu. Nie bez powodu, bowiem jej dosyć bogaty asortyment urządzeń sieciowych stanowi bardzo poważną konkurencję dla innych graczy segmentu SOHO. Mimo takiego stanu rzeczy, z pewnością znajdą się użytkownicy, którzy nie mieli ze sprzętem tego producenta żadnej styczności. Dlatego też przybliżymy nieco jego ofertę. TP-Link to chiński producent sprzętu sieciowego, który na naszym rynku jest obecny od niedawna, bo dopiero od 2005 roku. Firma ta została jednak założona w 1996 roku i przez dwadzieścia lat stała się wiodącym dostawcą sprzętu sieciowego dla chińskiego segmentu SOHO (Small Office/Home Office). Oferuje ona karty sieciowe, routery, switche, kamery IP, printservery, adaptery PLC i wiele innych tego typu urządzeń sieciowych. Na polskim rynku TP-Link zyskał dużą popularność, głównie za sprawą korzystnej polityki cenowej i jakości produkowanego sprzętu sieciowego, porównywalnej z wieloma droższymi konkurentami.

TP-Link Archer C80 to router, po którym tak naprawdę nie wiadomo czego można się spodziewać sugerując się jedynie specyfikacją techniczną. Funkcjonalnie, poza portami USB, niewiele mu brakuje. Pytanie, jak się to ma do kwestii wydajności? Dzisiaj to sprawdzimy.

Ostatnim routerem, jakiemu miałem okazję się przyjrzeć był TP-Link Archer A9. Obecnie jest on bardzo podobnie wyceniony do Archera C80, przy czym ten ostatni jest o kilkadziesiąt złotych tańszy. Czyżbyśmy mieli do czynienia ze wzajemnym konkurowaniem ze sobą tych urządzeń? Nie do końca. Model A9 jest przede wszystkim nieco bardziej rozbudowany funkcjonalnie – oferuje chociażby funkcję serwera VPN, a z racji posiadania złącza USB 2.0 można na nim uruchomić także udostępnianie zasobów z podłączonego nośnika pamięci za pośrednictwem SMB czy FTP. W C80 tego niestety nie znajdziemy. Podobnie wyceniony został powszechnie znany i lubiany Archer C7 w rewizji V5 czy ASUS RT-AC58U (v.2) i one również przewyższają C80 pod względem różnorodności obsługiwanych funkcji sieciowych (szczególnie dotyczy to ASUSa). Co zatem miałoby przemawiać na korzyść bohatera dzisiejszego testu? Przyjrzyjmy się dokładnej specyfikacji technicznej, może tam znajduje się odpowiedź.

Specyfikacja techniczna TP-Link Archer C80

Procesor: Mediatek TP1900BN (1.2 GHz)Pamięć RAM: 128 MBAnteny: zewnętrzne - 4xObsługiwane tryby pracy: router Wi-Fi, AP, switch ethernetowyObsługiwanie standardy WiFi: WiFi: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (w sumie do 1900 Mb/s)Częstotliwość pracy Wi-Fi: 2,4 GHz (600 Mb/s, MediaTek MT7761N) oraz 5 GHz (1300 Mb/s, MediaTek MT7762N)Smart ConnectObsługa MU-MIMO, beamformingu, Airtime FairnessInterfejsy sieciowe: 5x 10/100/1000 Mbps LANWejścia/wyjścia: BrakBezpieczeństwo WLAN: WEP (64/128 bit), WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (Radius), WPS, filtrowanie MACDHCP: serwer, lista klientów, rezerwacja adresówPort Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZKontrola dostępu: QoS, kontrola rodzicielskaZapora sieciowa z zabezpieczeniem przez atakami DoS, VPN, ALGDynamic DNS: TP-Link, DynDns, NO-IPObsługa IPv6Sieć gościnna - po jednej dla pasm 2.4 i 5 GHzWymiary: 21.5 × 11.7 × 3.2 cm (szer. x gł. x wys.)Gwarancja: 36 miesięcy

Biorąc pod uwagę powyższą listę, mam dość mieszane odczucia. Z jednej strony w porównaniu z Archerem A9 mamy wyżej taktowany procesor, choć o mniejszej liczbie rdzeni i tyle samo pamięci RAM. Inne są układy radiowe – MediaTek MT7761N i MT7762N – zupełnie niespotykane w żadnym innym znanym mi urządzeniu sieciowym. Mamy za to więcej anten, oczywiście ze wsparciem dla 3x3 MIMO oraz technologie takie, jak beamforming czy airtime fairnes. Od strony czysto użytkowej brakuje jakiegokolwiek złącza USB, co w sumie tej cenie powinno być dziś standardem. W tym miejscu absolutnie nie wiem, czego się będzie można spodziewać po Archerze C80. Nie pozostaje zatem nic innego, jak przejść do bardziej praktycznej części testu.