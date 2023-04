Torchlight: Infinite - poznaliśmy datę wyjścia finalnej wersji hack'n'slasha. Szykuje się przystawka przed Diablo IV

Jesienią ubiegłego roku w ramach wczesnego dostępu studio XD Games wypuściło w modelu free-to-play spin-off całkiem popularnej serii Torchlight. I mimo, że wielu do dziś nie darzy sympatią tej przeznaczonej w dużej mierze na urządzenia mobilnej odsłony (z racji kierunku porównywanej nierzadko z Diablo Immortal), odbiór graczy był dotąd całkiem pozytywny. Już wkrótce przekonamy się, ile warte będzie całe to przedsięwzięcie po wejściu we właściwą fazę.

XD Games zapowiedziało, że Torchlight: Infinite wyjdzie z Early Access 9 maja. Wtedy też pojawi się nowy sezon - Cube of Rapacity.

Akcja gry w toczy się jakieś 200 lat po wydarzeniach znanych z Torchlight II. Rozwinięta kraina Leptis zostaje zaatakowana przez niszczące lokalną społeczność siły ciemności. W tym miejscu oczywiście bohaterowie stają do walki, by wszystkiemu zapobiec. Tradycyjnie tworzymy postać, dobieramy spośród różnego rodzaju profesji tę, która najbardziej pasuje do naszych preferencji, a następnie ruszamy w świat, wykonując różnorakie questy. Torchlight: Infinite posiada cross-play, zatem posiadacze pecetów oraz mobilnych urządzeń obsługujących systemy Android i iOS mogą wybierać się na wspólne wyprawy.

Wygląda więc na to, że XD Games stara się nieco wykorzystać czerwcową premierę czwartej odsłony Diablo, by na kilka tygodni przed nią zebrać jakąś część nakręconych graczy. Jednocześnie 9 maja będzie równoznaczny z początkiem nowego sezonu - Cube of Rapacity. Osoby, które zarejestrują się wcześniej na stronie gry, otrzymają dodatkowe zasoby na dobry początek. Dodatkowo wprowadzona zostanie rzecz jasna specjalna aktualizacja premierowa, która poprawi pewne błędy w rozgrywce czy ogólny balans.

Pre-register now for Torchlight: Infinite's new season, Cube of Rapacity, and get rewarded at launch on May 9th!

Don't miss out, pre-register here: https://t.co/y7zzR6Jwmo#TorchlightInfinite #CubeofRapacity pic.twitter.com/7PUPUfB58W — Torchlight: Infinite (@torchlight_xd) April 24, 2023

Źródło: Twitter