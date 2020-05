TOP 10 szalonych symulatorów. Czego to ludzie nie wymyślą...

Jeśli myśleliście, że nic Was już w życiu nie zdziwi, to odważę się o stwierdzenie, że byliście w błędzie. Oczywiście pewnie słyszeliście o takich "kwiatkach" jak symulator kozy (Goat Simulator), symulator kromki chleba (I Am Bread) czy o nieco bardziej szokującym symulatorze gwałciciela (Rape Day), który w kilka dni po steamowym debiucie został usunięty w owej platformy. Podobny los spotkał symulator szkolnej strzelaniny (Active Shooter), w którym gracz wcielał się albo w postać uzbrojonego po zęby zbuntowanego, niosącego śmierć ucznia, albo w jednego z członków jednostki specjalnej SWAT, która to miałaby "zdjąć" młodego napastnika. Oj, coś czuję, że podrzucam Wam kolejne tytuły do ogrania w najbliższym czasie ;), a to przecież dopiero początek tej nieco "patologicznej", a już na pewno dziwacznej listy. W niniejszym artykule ograniczam się tylko do dziesięciu takich produkcji, choć "risercz" uzmysłowił mi, jak wiele jeszcze podobnych tytułów czai się w odmętach internetu...

Niechaj nie zmyli Was powyższy wstęp. Symulatory to nie tylko gry-ciekawostki, w które gra wyłącznie wąska część zapaleńców (jeden z naszych redaktorów chwalił sobie przykładowo wspomniany już symulator kromki chleba, więc gusta są, jak widać, bardzo różne). To też aspirujące, całkiem zmyślne tytuły jak Naked and Afraid: The Game, czyli gra-symulacja na licencji Discovery Channel, w której gracz będzie musiał zmierzyć się z przeżyciem w dziczy. Następną, również ambitną symulacją jest wydane już Deadliest Catch: The Game, tak samo oparte na licencji Discovery. W tej produkcji wcielamy się z kolei w poławiacza krabów królewskich w zabójczych wodach Morza Beringa. Widać więc, że symulatory to nie same "heheszki", bo gdyby na dokładkę rzucić jeszcze wszelkie Flight-Simy czy tytuły pokroju Assetto Corsa, to zrobi nam się niezła biblioteka. No ale "kręgosłupem" niniejszego TOP 10 są raczej symulatory dziwaczne, zaskakujące, nieoczywiste czy też niekiedy szokujące. Zacznijmy więc odliczanie (kolejność przypadkowa) z grubej rury! (dwuznaczność sformułowania zamierzona, co wyjaśni się już przy pierwszym tytule).

Symulator kromki czy kozy to nie wszystko na co stać dziś deweloperów. Gamedev naprodukował (i dalej produkuje) już całą masę symulatorów najdziwniejszej maści. Wiele z nich przeznaczonych jest dla dorosłych, a więc czy to z przyzwoitości, czy w wyniku kwestii prawnych muszę Was ostrzec - poniższy materiał nadaje się wyłącznie dla osób 18+.

