Titan Quest II - nowe, 40-minutowe wideo z rozgrywką z komentarzem deweloperów

Na tegorocznym evencie w Kolonii dostaliśmy wiele ciekawych zapowiedzi, a osoby przybyłe tradycyjnie otrzymały okazję do przetestowania pewnych oczekiwanych tytułów. Ale to oczywiście nie koniec atrakcji, jako że na światło dzienne wychodzi sporo materiałów, jakie ujrzeć mogą też gracze, których owe atrakcje ominęły. Chociażby ekipa z Grimlore Games przygotowała specjalną, długą prezentację, gdzie podzielili się obiecującym gameplayem.

Twórcy Titan Questa II zamieścili długi materiał, w którym przedstawiają dość wczesny etap rozgrywki z wersji demo.

Dostaliśmy już ostatnio co nieco na THQ Showcase 2024, ale teraz możemy się znacznie dokładniej przyjrzeć konkretnym elementom rozgrywki. Jak podkreśla para ogrywających na streamie deweloperów, to dość wczesny Titan Quest II i już teraz pewne błędy czy niedoróbki zostały naprawione. Niemniej jednak trzeba przyznać, że nawet tutaj gra prezentuje się całkiem porządnie - nieźle wyglądają chociażby animacje ataków, interfejs, a i sama oprawa graficzna trzyma już dosyć wysoki poziom, choć ujrzeliśmy na razie niewiele.

To oczywiście dość początkowy etap rozgrywki, gdy główna postać dopiero powoli poznaje motywy bogini Nemezis, która nas ściga, a lwia część wrogów nie stanowi zbytniego wyzwania. Trochę czasu poświęcono na analizę podstawowych mechanik - pasywne i aktywne zdolności, ich modyfikatory i tak dalej. Na pewno zachęcająco wygląda elastyczność rozgrywki - na przykład odpowiednie rozłożenie atrybutów (Agility, Vigor, Might, Knowledge, Cunning, Fitness, Resolve) pozwoli na opcję skupiania się zarówno na walce wręcz, jak i korzystaniu z magii. Zobaczyliśmy również pewne przykłady zadań pobocznych w tym całkiem obszernym otwartym świecie na terenach nie zawsze pogodnej i słonecznej starożytnej Grecji. Gra ma szansę ukazać się we wczesnym dostępie jakoś pod koniec roku, więc zapewne dostaniemy jeszcze jakieś trailery, natomiast na tę chwilę wygląda na to, że są szanse na porządnego hack'n'slasha.

Źródło: THQ Nordic Inside (Youtube)