The Spectrum - nadchodzi nowa retro konsola, która ma zapewnić podobne wrażenia jak legendarny ZX Spectrum

ZX Spectrum to legendarny komputer domowy, z którym styczność mieli przede wszystkim starsi użytkownicy. Był to w praktyce jeden z pierwszych komputerów, jakie trafiły do dystrybucji na terenie Polski. Wiele osób darzy go ogromnym sentymentem, ponieważ sprzęt ten był nieodłącznie związany z okresem ich dorastania. Już wkrótce wspomnienia te będzie można ożywić dzięki nowej konsoli retro The Spectrum. Do złudzenia przypomina ona oryginalny komputer.

The Spectrum to nowa retro konsola, która bazuje na legendarnym komputerze Sinclair ZX Spectrum. Nabywcy mogą liczyć na 48 wbudowanych gier z możliwością wgrywania kolejnych za pośrednictwem portu USB.

The Spectrum to w praktyce remake klasycznego 8-bitowego Sinclair ZX Spectrum. Projekt konsoli bazuje mocno na wyglądzie Spectrum 48K. Oznacza to obecność gumowych klawiszy i charakterystycznej tęczy na obudowie, która stała się symbolem tego zasłużonego komputera. Domyślnie urządzenie posiada 48 gier znanych z oryginalnego sprzętu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby wgrać swoje własne tytuły za pomocą jednego z czterech dostępnych portów USB-A (formaty TAP, TZX, PZX, SZX, Z80 oraz SNA). Za przygotowanie nowego sprzętu odpowiedzialna jest firma Retro Games, która wprowadziła w przeszłości na rynek między innymi Commodore 64 w miniaturowej wersji.

Oczywiście konsola The Spectrum posiada kilka współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Przede wszystkim jest złącze HDMI, za pomocą którego można prowadzić rozgrywkę w rozdzielczości 720p. Sprzęt jest kompatybilny ze standardami PAL (50 Hz) i NTSC (60 Hz). Możliwa jest zabawa zarówno w proporcjach ekranu 4:3, jak i 16:9, choć w tym drugim przypadku należy się z pewnością liczyć z rozciągniętym obrazem. Dostępne są też specjalne filtry, które mają emulować ekran CRT. Wbudowane gry dają możliwość zapisu stanu rozgrywki (cztery sloty na każdy tytuł), a także cofnięcia postępu o maksymalnie 40 sekund wstecz. Jest też oczywiście obsługa więcej niż jednego kontrolera, co umożliwia rozgrywkę w tytuły obsługujące kilku graczy równocześnie. The Spectrum jest zasilane za pośrednictwem portu USB-C. Konsola będzie dostępna od 22 listopada bieżącego roku także na rynku polskim. Cena wyniesie 429,90 zł. W skład pakietu nie wchodzą joysticki, pady ani zasilacz.

Źródło: Tom's Hardware