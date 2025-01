The Rogue Prince of Persia - oficjalny zwiastun oryginalnej produkcji Ubisoftu. Nadchodzi zupełnie nowy... fioletowy Książę

Na potwierdzenie słów Toma Hendersona, który nie tak dawno zdradził, że powstaje kolejna gra o przygodach Księcia Persji, nie musieliśmy długo czekać. Studio Ubisoft właśnie udostępniło oficjalny zwiastun produkcji The Rogue Prince of Persia. Odsłona jest tworzona przez Evil Empire, które nieco wcześniej zajmowało się nową zawartością do gry Dead Cells. Najnowszy tytuł okazuje się bardzo specyficzny pod względem wizualnym, więc nie każdemu przypadnie do gustu.

Doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi i zwiastuna nowej gry z serii Prince of Persia. Nowość należy do gatunku roguelite, więc sama rozgrywka nie będzie nudna. Oprócz tego możemy liczyć na bardzo oryginalny styl wizualny.

Tak naprawdę potwierdziło się dosłownie wszystko, co za pośrednictwem portalu Insider Gaming przekazał wspomniany Tom Henderson. Jednym z ważniejszych aspektów jest to, że gra faktycznie będzie możliwa do nabycia na platformie Steam (wczesny dostęp) i to już 14 maja 2024 roku. Tytuł gry nawiązuje do gatunku roguelite, więc nasze przygody będziemy przeżywać na poziomach, które będą generowane w sposób proceduralny. Pierwszy zwiastun ukazał krótką historię, a także fragmenty gameplayu. Jako Książę tym razem przyjdzie nam zmierzyć się z Hunami, które znajdują się pod wpływem mrocznej magii. Sama rozgrywka będzie opierać się na wykonywaniu akrobacji, bieganiu po ścianach i dynamicznej walce z wrogami.

W trakcie gry będziemy mogli zdobyć nowe rodzaje broni, które znacząco wzbogacą jej przebieg. Na dodatek dostępne będą różne medaliony, które pozwolą wykorzystywać nowe efekty podczas walk, a także zupełnie zmieniać ich styl. Opinie graczy pod zwiastunem są jednak bardzo mieszane. Część z nich żartuje sobie z faktu, że Książę przybrał fioletowe barwy, natomiast druga grupa jest zadowolona z tego, że za produkcję odpowiada Evil Empire, więc można oczekiwać dobrej zabawy. Oczywiście odrębną kwestią jest sam styl wizualny, który przypomina bardziej grę mobilną, aniżeli pełnoprawny pecetowy tytuł — nie jest to żadnym zarzutem w stronę gry, ponieważ ta kwestia zależy już stricte od osobistych upodobań i produkcja może się podobać wielu osobom.

Źródło: Ubisoft