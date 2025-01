Prince of Persia: Sands of Time Remake - produkcja zagubiła się w czasie. Cały projekt Ubisoftu przechodzi sporą metamorfozę

Pierwszy tytuł z trylogii o przygodach Księcia Persji ukazał się w 2003 roku i do dnia dzisiejszego jest uważany za jedną z najlepszych produkcji. Po wielu latach od premiery studio Ubisoft postanowiło odświeżyć oprawę graficzną odsłony Prince of Persia: The Sands of Time i ponownie uraczyć graczy tym samym klimatem, co kiedyś. Niestety premiera remake'u była wciąż odwlekana, a nowe informacje wskazują na to, że twórcy chyba sami uwierzyli w moc cofania czasu...

Produkcja Prince of Persia: Sands of Time Remake ostatecznie powstanie, choć nie w takiej formie, w jakiej ukazywana była na licznych zwiastunach. Ubisoft zaczyna prace dosłownie od zera.

Studio Ubisoft zaprezentowało pierwszy zwiastun tytułowej gry Prince of Persia: Sands of Time Remake pod koniec 2020 roku. Od tamtego okresu premiera ogłaszana była kilkukrotnie, jednak za każdym razem okazywało się, że produkcja nie jest jeszcze gotowa, więc termin debiutu wciąż był odwlekany w czasie. Tytuł przez lata był tworzony przez różne oddziały studia, żeby ostatecznie pozostać przy Ubisoft Montreal. Jak donosi serwis Insider Gaming, aktualnie gra jest projektowana zupełnie od zera, a prace są na wczesnym etapie. Materiał wideo otrzymany przez wspomniany portal ukazał, że w grze brakuje jeszcze wielu tekstur i innych zasobów. Studio opiera się na pracy poprzedników, jednak wszystko jest tworzone na nowo.

Może być to jednak dobra wiadomość, ponieważ możemy się spodziewać lepszej oprawy graficznej oraz poprawionych mechanik i animacji. Minusem z pewnością będzie fakt, że w obecnej sytuacji nie możemy oczekiwać debiutu produkcji w najbliższym czasie. Jedną z ciekawszych zmian jest to, że Yuri Lowenthal nie będzie jednak podkładał głosu głównemu bohaterowi, mimo że możemy go usłyszeć na zwiastunach. Ubisoft zapewne podzieli się niebawem oficjalnymi informacjami dotyczącymi Prince of Persia: Sands of Time Remake, więc wszystko ponownie jest „kwestią czasu”.

