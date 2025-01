The Old West: Northwood - możliwości silnika Unreal Engine 5 przedstawione na nowym demie technologicznym

Od momentu zaprezentowania w 2020 roku pierwszego dema technologicznego rozwijanego wówczas silnika Unreal Engine 5, z grami zaczęto wiązać spore nadzieje. Już wtedy mogliśmy zobaczyć, jak mogą wyglądać nadchodzącego produkcje i robiło to duże wrażenie. Funkcjonalność silnika jest naprawdę niemała, więc obecnie wielu producentów gier tworzy swoje tytuły właśnie na nim. Małym pokazem możliwości może być kolejne demo, które zabierze nas na dziki zachód.

Nowe technologiczne demo stworzone przy użyciu silnika Unreal Engine 5.1 o nazwie The Old West: Northwood pokazuje, jak mogą się prezentować przyszłe produkcje tworzone obecnie przez wielu producentów. Jest na co czekać i to bez dwóch zdań.

Samo demo zostało stworzone przez użytkownika o nicku StunningVanilla. Jego projekt ma na celu ukazanie możliwości graficznych nowego silnika od Epic Games, jakim jest tytułowy Unreal Engine 5. W The Old West: Northwood przyjdzie nam się wcielić w lokalnego szeryfa, którym będziemy mogli eksplorować opuszczone miasto. Do wyboru mamy widok z pierwszej oraz z trzeciej osoby, pomiędzy którym możemy się wygodnie przełączać. Otrzymamy także małą lampę, która będzie nam oświetlać drogę w nocy. Jesteśmy w stanie na bieżąco zmieniać pogodę, jak również pory roku (dostępne są lato oraz zima) i dnia. W demie zaimplementowano nieskomplikowane cutscenki, muzykę oraz efekty dźwiękowe i menu z efektami graficznymi.

Najciekawszymi elementami są jednak: woda wchodząca w interakcje z postacią, zmieniający się wiatr w zależności od warunków (widoczny na drzewach i trawie), ciuchy, które stają się mokre pod wpływem działania wody (choćby poprzez deszcz, to samo dzieje się z budynkami), a także, na których osadza się śnieg. Całościowo mamy do czynienia z naprawdę sporą ilości zastosowanych efektów. Co ciekawe, tytuł wspiera technologię DLSS, FSR 2.2 oraz XeSS. Demo jest darmowe i pobierzemy je z tego linku. Do zagrania wymagany jest co najmniej 6-rdzeniowy procesor o taktowaniu 4,2 GHz, 16 GB pamięci RAM, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5600 XT oraz dysk SSD. Pełne wymagania zostały podane w tabelce poniżej. Jeśli jednak nasz sprzęt ich nie spełnia, produkcję możemy zobaczyć na materiale wideo zamieszczonym u dołu strony.

Minimalne wymagania Rekomendowane wymagania 4K Ultra DLSS/FSR @Performance Procesor 6-rdzeniowy o taktowaniu 4,2 GHz (minimalnie) Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 7 3800X Intel Core i9-10900K

AMD Ryzen 9 3900X Karta Graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

AMD Radeon RX 6900XT Pamięć RAM 16 GB 16 GB 32 GB Dysk SSD SSD SSD

Źródło: Itch.io, YouTube