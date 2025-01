The Medium - Bloober Team przygotowało wakacyjny prezent dla posiadaczy Nintendo Switch. Szykujcie się na grę w chmurze

Bloober Team zbudowało sobie w ciągu ostatnich kilku lat całkiem mocną pozycję w branży. Wybili się przede wszystkim Layers of Fear - w połowie miesiąca zresztą dostaliśmy swojego rodzaju wielkie zamknięcie całej serii - w międzyczasie bawiąc się w konwencją grozy, wypuściwszy takie pozycje, jak The Observer czy Blair Witch. Dwa lata temu zaś na rynek weszło The Medium, tytuł mocno nawiązujący chociażby do klasycznej serii Silent Hill.

Osoby posiadające konsole Nintendo Switch nareszcie dostają okazję na sprawdzenie The Medium - ale niestety nie w natywnej wersji.

Z początku gra krakowskiego studia była ekskluzywną pozycją od Microsoftu, jednak nieco ponad pół roku później pojawiła się już na PlayStation 5. Na konsole poprzedniej generacji nigdy nie trafiła z racji dość zaawansowanej szaty graficznej, wymagającej już odpowiednich mocy przerobowych. Już pojutrze zaś The Medium będzie można sprawdzić na Nintendo Switch. Jak można było przewidywać, tak skomplikowany silnik graficzny nie został przeniesiony bezpośrednio na konsolę, więc trzeba zadowolić się co najwyżej rozgrywką w chmurze.

Do najciekawszych elementów The Medium zdecydowanie należała mechanika dwóch światów. Wcielamy się tam bowiem w kobietę potrafiącą wychwycić swojego rodzaju echa pochodzące ze świata duchów, a więc nawiązać z nimi kontakt. To pozwala graczom przeskakiwać pomiędzy "naszą" rzeczywistością a tym, co znajduje się w innej sferze. Survival horror jest szczególnie wart sprawdzenia dla fanów klasyki gatunku - zwłaszcza, że Bloober Team przygotowuje obecnie remake absolutnej legendy całej branży, czyli Silent Hilla 2.

Reach beyond the limits of our reality with cloud technology. Travel to an abandoned and haunted hotel resort to discover a mystery only a medium can solve.



The Medium - Cloud Version launches June 29th on Nintendo Switch.#BlooberTeam #TheMediumGame #NintendoSwitch pic.twitter.com/yc9fSR5xHU — The Medium Game (@TheMediumGame) June 27, 2023

Źródło: Bloober Team