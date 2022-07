The Lord of the Rings: Gollum został po raz kolejny opóźniony. Tytuł w świecie Śródziemia zadebiutuje dopiero w 2023 roku

W ubiegłym tygodniu w sieci zaprezentowano pierwszy materiał z rozgrywki z gry The Lord of the Rings: Gollum. Produkcja, której pierwotna data premiery miała mieć miejsce jeszcze na początku 2021 roku, finalnie znalazła się w kalendarzu wydawniczym na ten rok. Gra studia Daedalic Entertainment miała zadebiutować na początku września, wraz z premierą serialu Pierścienie Władzy od Amazon Studios. Teraz już wiemy, że na przygodę Golluma poczekamy dłużej.

Gra The Lord of the Rings: Gollum została po raz kolejny opóźniona. Tytuł zadebiutuje na rynku w przyszłym roku.

Nie da się ukryć, że pierwszy oficjalny gameplay z gry The Lord of the Rings: Gollum nie został odebrany specjalnie przychylnie. Tytuł krytykowany jest obecnie głównie za średniej jakości oprawę graficzną, nieprzystającej dużej produkcji z 2022 roku. Wprawdzie Gollum otrzyma obsługę technologii śledzenia promieni (Ray Tracing), jednak żadne materiały pokazujące RT w akcji nie zostały jeszcze zaprezentowane. Teraz studio oraz wydawca potwierdzili danie sobie dodatkowego czasu na dopracowanie gry.

Dokładna data premiery nie została jednak ujawniona, zamiast tego potwierdzono wyłącznie przeniesienie debiutu na 2023 rok. Gra nie wykorzysta dużego zainteresowania ludzi serialem Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, który pojawi się w usłudze Amazon Prime Video już za nieco ponad miesiąc. Z drugiej strony, jeśli za opóźnieniem przyjdzie faktyczna poprawa jakości, wówczas chyba lepiej jednak poczekać. Zagadką jednak pozostaje sam gameplay oraz fabuła - wprowadzenie Golluma jako pierwszoplanowej postaci jest z pewnością intrygującym pomysłem.

