Test procesora AMD Ryzen 7 7800X3D na Windows 10 22H2 vs Windows 11 23H2 vs Windows 11 24H2 - Analiza wydajności HVCI

Echa głośnego materiału Hardware Unboxed, który pokazywał ogromne wzrosty wydajności na procesorach AMD Ryzen po instalacji Windows 11 24H2, jeszcze długo rozbrzmiewać będą w odmętach Internetu. Niestety, rzeczywistość okazała się mniej kolorowa. Windows W11 24H2 gdzieniegdzie poprawia wydajność, aczkolwiek przeważnie względem gołego Windows 11 23H2, natomiast średnie przyrosty są znacznie niższe od pierwotnie pokazanych. Niedawno przeprowadzony test procesora AMD Ryzen 7 9700X dobitnie to pokazywał. Jednak czy wszystko zawdzięczamy tylko mitycznej aktualizacji KB5041587? A może korzyści zależą od zastosowanego procesora albo ustawień systemu? Dlatego postanowiłem to zjawisko dokładnie sprawdzić również na przykładzie AMD Ryzen 7 7800X3D, uwzględniając Windows 10 22H2, Windows 11 23H2 oraz Windows 11 24H2 Preview przy wyłączonej i włączonej funkcji HVCI.

Autor: Sebastian Oktaba

Zamieszanie wokół rewelacyjnych wyników procesorów AMD Ryzen 5000 / 7000 / 9000 uzyskiwanych na Windows 11 24H2 Preview, spowodowane materiałem Hardware Unboxed, obudziło w użytkownikach przekonanie, że wszystkie testy wydajności należałoby natychmiast powtórzyć. Radyklanie zaniżone wyniki były podobno spowodowane faktem, że procesory Ryzen nie korzystały poprawnie z techniki przewidywania rozgałęzień (ang. branch prediction) na systemie Windows 11, jeżeli recenzenci wykorzystywali w platformach najnowszy system Microsoftu. Większość publiczności bezrefleksyjnie przyjęła, że zwykła aktualizacja oznaczona numerem KB5041587 usprawniająca jedną funkcję, mogłaby przynieść tak spektakularne efekty. Nawet 20-30% wzrosty wyglądały jak przedwczesny bożonarodzeniowy prezent. Problemem okazało się jednak powtórzenie wyczynu wspomnianej redakcji, a ściślej rzecz ujmując - chyba żadnemu medium branżowemu podobne wzrosty wydajności nie wychodziły. Czasami odnotowywano nawet delikatny regres względem poprzedniej wersji systemu Windows 11.

Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D posłużył do weryfikacji, który system operacyjny jest najszybszy, a także jak Izolacja Rdzenia (HVCI) oraz poprawka KB5041587 wpływają na wydajność w przypadku Windows 11 23H2.

Jeżeli wzrosty wydajności faktycznie występowały, przeważnie wynosiły skromne 3-5%, kiedy porównywało się gołego Windows 11 23H2 do świeżo zainstalowanego Windows 11 24H2, chociaż zdarzały się większe różnice np. Spider Man Remastered zyskujący na modelu AMD Ryzen 7 9700X zwłaszcza w odczytach 1% LOW. Oczywistym wydawałoby się poszukać wiarygodnej odpowiedzi na fundamentalne pytanie skąd właściwie magiczne skoki wydajności mogłyby wynikać. Skoro poprawka KB5041587 zainstalowana bezpośrednio na Windows W11 23H2 przynosiła niewielkie korzyści, co sprawdziłem przy okazji poprzedniego testu, to prawdopodobnie Hardware Unboxed musiało popełnić błąd konfigurując systemy. Najbardziej prawdopodobnym winowajcą rozbieżności w wynikach wydaje się Izolacja Rdzenia (HVCI - Hipervisor-Enforced Code Integrity), która potrafi istotnie wpłynąć na wydajność procesora, więc teoretycznie w testach Hardware Unboxed mogło dojść do niekonsekwencji w ustawieniach. Niniejszy artykuł postara się odpowiedzieć na większość pytań związanych z tym zagadnieniem.

Windows 10 22H2 Windows 11 23H2 Widnows 11 24H2 Wersja systemu Home Home Home Rodzaj instalacji Czysta Czysta Czysta Oficjalna kompilacja 19045.4780 22631.4037 26100.1457 Poprawka KB5041587 NIE (Brak) NIE (Opcja) TAK (Wgrana) HVCI (Domyślnie) OFF ON OFF

HVCI to funkcja odpowiedzialna za bezpieczeństwo oraz integralność pamięci, sprawdzająca potencjalnie złośliwy kod w odizolowanym środowisku, co oczywiście zabiera pewne zasoby procesora. W systemach Windows 10 22H2 / Windows 11 24H2 Preview jest domyślnie wyłączona, natomiast na Windows 11 23H2 wprost przeciwnie. Tutaj mała uwaga - ustawienia systemowe są dziedziczone podczas nakładanych aktualizacji, jednak podczas czystej instalacji narzucane przez fabryczny konfigurator, co stwarza kolejną przestrzeń do rozbieżności. Istnieje jeszcze możliwość, że ustawienia VBS (Virtualization-Based Security) w testach Hardware Unboxed zostały zmienione, aczkolwiek na potrzeby poniższego zestawienia ograniczyłem się wyłącznie do HVCI. Żeby uzyskać pewność odnośnie wpływu Izolacji Rdzenia na wydajność, wszystkie systemy zostały zainstalowane na czysto, przetestowane w konfiguracji ON/OFF, natomiast Windows 11 23H2 także z/bez słynnej poprawki KB5041587. Obiektem testowym został tym razem popularny procesor AMD Ryzen 7 7800X3D. Reszta wyjdzie w praniu...