Test płyty głównej MSI MPG Z690 Carbon EK X - Fabryczny blok wodny schłodzi nawet Intel Core i9-12900K

Płyty główne MSI tworzone w kooperacji z EKWB recenzujemy regularnie od kilku generacji, obserwując konsekwentną ewolucję produktów należących do tego niszowego segmentu. Dzisiaj przyszedł moment na sprawdzenie MSI MPG Z690 Carbon EK X, najnowszego dzieła wspomnianego duetu, dedykowanego platformie LGA 1700 i procesorom Core 12. generacji. Chociaż na rynku mocno zadomowiły się zestawy AiO, najwięksi entuzjaści nadal preferują pełnoprawne systemy chłodzenia cieczą i właśnie tacy użytkownicy stanowią grupę docelową opisywanego urządzenia. Propozycja to całkiem ciekawa, bo klasowa konkurencja jest niewielka, można nawet powiedzieć, ze praktycznie żadna...

Autorzy: Sebastian Oktaba, Rafał Romański

Topowe wielordzeniowe procesory generują ogromne ilości ciepła trudnego do rozproszenia, zwłaszcza jeśli zostaną trochę podkręcone, chociaż nawet na standardowych ustawieniach potrafią zaskoczyć wiele standardowych coolerów. AMD i Intel nieprzypadkowo przestali dodawać fabryczne systemy chłodzenia do najmocniejszych modeli, przerzucając na użytkownika obowiązek zapewnienia im chłodzenia. Zwykły boxowy cooler byłby tutaj prostym przepisem na throttling termiczny. Między innymi z powodu rosnących temperatur CPU upowszechniły się systemy AiO, jednak długo przed gotowcami funkcjonował i ciągle prosperuje rynek pełnowymiarowych zestawów chłodzenia cieczą. Obecnie to nisza okupowana przez największych entuzjastów, szukających najbardziej efektywnych, a niekoniecznie najbardziej opłacalnych czy łatwych w aranżacji rozwiązań. MSI MAG Z690 Carbon EK X jest propozycją wpisującą się w powyższą koncepcję. Płyta główna zawiera fabrycznie dopasowany monoblok wodny EKWB EX-Quantum, chłodzący procesor i sekcję zasilania, będąc gotową na dopięcie do systemu WC. Sprzęt jest dostępny między innymi w oficjalnym sklepie EKWB (LINK).

MSI MAG Z690 Carbon EK X jest jedną z niewielu płyt głównych dedykowanych platformie Intel LGA 1700, która posiada fabrycznie zamontowany monoblok, chłodzący procesor i sekcję zasilania.

Portfolio układów logiki dla procesorów Intel Alder Lake standardowo obejmuje cztery warianty - H610 / B660 / H670 / Z690 - różniące się zakresem funkcji, ilością dostępnych interfejsów i portów. Oficjalnie tylko Intel Z690 pozwala na podkręcanie poprzez manipulowanie mnożnikiem lub magistralą BCLK, chociaż druga ewentualność częściowo zależy od wyposażenia płyty głównej (wybrane ASUS B660 pozwalają na regulowanie BLCK). Intel odblokował jednak na B660 / H670 możliwość zmiany taktowania pamięci RAM ponad maksimum kontrolera, co znacznie zwiększyło atrakcyjność chipsetów znajdujących się w środku stawki. Żadne ograniczenia nie dotyczą natomiast producentów względem stosowania standardów DDR5/DDR4, dlatego znajdziemy zarówno H610 DDR5, jak również Z690 DDR4. Modele H610 / B600 mają jednak tylko 4 linie DMI 4.0 i pozbawione zostały obsługi RAID, zaś najsłabszy w rodzinie dodatkowo wykastrowano z PCI-Express 4.0, USB 3.2 Gen 2x2 oraz regulacji dzielników RAM. Pozostałe różnice w specyfikacji chipsetów Intel Z690 / H670 / B660 ograniczają się przede wszystkim do ilości poszczególnych linii, portów oraz kanałów, których szczegółowa rozpiska znajduje się w poniższej tabelce.

Intel H610 Intel B660 Intel H670 Intel Z690 Overclocking CPU Nie Nie Nie Tak Overclocking BCLK Nie Nie Nie Tak Overclocking RAM Nie Tak Tak Tak Kanały pamięci 1 2 2 2 Linie DMI 4.0 4 4 8 8 Linie PCI-E 4.0 0 6 12 12 Linie PCI-E 3.0 8 8 12 16 Porty SATA 3.0 4 4 8 8 Porty USB 2.0 10 12 14 14 USB 3.2 Gen 2x2 0 2 2 4 USB 3.2 Gen 2x1 2 4 4 10 USB 3.2 Gen 1x1 4 6 8 10 Intel RST Tak Tak Tak Tak Intel VMD Tak Tak Tak Tak RAID 0 / 1 / 5 Nie Nie Tak Tak Opcjonalne WiFi 6E Tak Tak Tak Tak Współczynnik TDP 6 W 6 W 6 W 6 W Cena detaliczna 26 USD 29 USD 33 USD 51 USD

MSI MPG Z690 Carbon EK X podąża ścieżką wytyczoną przez poprzednika, który pomimo iż znajdował się gdzieś na środkowo-wyższej pozycji w portfolio producenta, oferował wyposażenie niewiele odbiegające od absolutnego high-endu. Oczywiście, pomijając obecność monobloku EKWB, co samo w sobie czyni opisywany sprzęt wyjątkowym. Zadbano natomiast o bardzo mocną sekcję zasilania, odpowiednią ilość portów na panelu I/O, solidny układ dźwiękowy oraz najnowszy zestaw łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E. Poza tym, doszlifowano również stylistykę i wyposażenie dodatkowe. Chociaż procesory Alder Lake, szczególnie topowy Intel Core i9-12900K, najlepiej czują się chłodzone cieczą, niewielu producentów zdecydowało się przygotować modele tego pokroju. W zasadzie na chwilę obecną można znaleźć zaledwie dwa dysponujące monoblokiem, -recenzowaną MSI MPG Z690 Carbon EK X oraz ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, jednak propozycja konkurencji jest ponad trzykrotnie (!) droższa. Sprawdźmy zatem, jak tym razem udała się bliska kooperacja MSI i EKWB...