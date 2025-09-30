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Recenzja płyty głównej ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi - Dobra płyta główna dla procesorów Intel Core Ultra 200 Arrow Lake

Sebastian Oktaba | 30-09-2025 08:00 |

Recenzja płyty głównej ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi - Dobra płyta główna dla procesorów Intel Core Ultra 200 Arrow LakePłyty główne z rodziny ASUS TUF Gaming zwykle prezentowały korzystny stosunek ceny do możliwości, niezależnie od rynkowego sukcesu konkretnej platformy sprzętowej, czego namacalnym przykładem jest aktualna sytuacja LGA1851. Chociaż procesory Arrow Lake wypadają nieciekawie w zastosowaniach gamingowych, spisują się przywozicie w innych dziedzinach, natomiast producent przygotował naprawdę solidny model - ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi. Patrząc na jakość wykonania, wyposażenie oraz potencjał podkręcania, niczego droższego nawet do jednostek Intel Core Ultra 9 zwyczajnie nie potrzeba. Całkiem przystępna jak na platformę Intela okazuje się bowiem cena urządzenia, wynosząca około 1100 złotych...

Autor: Sebastian Oktaba

ASUS TUF Gaming to rozbudowana rodzina produktowa, powoli wyrastająca na samodzielny podmiot, bowiem oprócz płyt głównych i kart graficznych, zawiera jeszcze obudowy, zasilacze, monitory i laptopy. Producent podobny manewr wykonał wcześniej z marką Strix, natomiast od niedawna zbliżoną strategię stosuje również w przypadku ProArt. Wracając jednak do ASUS TUF Gaming - chociaż sprzęty straciły pierwotny quasi militarny charakter, niezmiennie oferują całkiem sensowny stosunek jakości do wyposażenia, będąc przysłowiowym złotym środkiem w ofercie koncernu. Jednocześnie wyklarowała się stylistyka - ciemne barwy, symboliczne podświetlenie, brak agresywnych kształtów oraz zbędnych udziwnień. Tutaj zapewne należy doszukiwać się kolejnych powodów dużego zainteresowania produktami ASUS TUF Gaming, pasującymi do większości konfiguracji, a wbrew pozorom nie każdy potrzebuje świecidełek w obudowie komputera. ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi pozostaje wierny takiej koncepcji.

ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi to nieźle wyposażona, generalnie ładnie wykonana i rozsądnie wyceniona płyta główna pod procesory Intel Core Ultra 200. Posiada praktycznie wszystko, czego potrzeba w komputerze. 

Recenzja płyty głównej ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi - Dobra płyta główna dla procesorów Intel Core Ultra 200 Arrow Lake [nc1]

Procesory Intel Core Ultra 200 wymagają nowej podstawki - LGA1851 - natomiast użytkownik może tradycyjnie wybierać spośród trzech chipsetów przeznaczonych dla kompatybilnych płyt głównych. Intel Z890 debiutował w momencie wprowadzenia Arrow Lake, jednak na tańsze układy Intel B860 i H810 musieliśmy poczekać kilka miesięcy. Summa summarum producent niewiele zmienił względem poprzedników, bowiem komunikacja nadal zachodzi poprzez wewnętrzny interfejs DMI 4.0, zachowując wszelkie przywileje oraz ograniczenia kojarzone z poszczególnymi modelami. Chipset Intel Z890 pozwala na odblokowanie pełnego potencjału platformy, Intel B860 nadal ma zablokowane podkręcanie procesora, ale umożliwia manipulowanie pamięciami RAM, podczas gdy najbardziej budżety Intel H810 pozbawiono obydwu tych funkcjonalności. Warto zwrócić również uwagę na wsparcie RAID - Intel Z890 obsługuje nośniki PCI-Express / SATA, Intel B860 tylko SATA, natomiast Intel H810 żadnych.

  Intel Z890 Intel B860 Intel H810
Overclocking CPU Tak Nie Nie
Overclocking BCLK Tak Nie Nie
Overclocking RAM Tak Tak Nie
Linie DMI 4.0 8 4 4
Kanały pamięci 2 2 1
Linie PCI-E 5.0 - - -
Linie PCI-E 4.0 24 14 8
LINIE PCI-E 3.0 - - -
Porty SATA 3.0 8 4 4
Porty USB 2.0 14 12 10
USB 3.2 Gen 2x2 5 2 -
USB 3.2 Gen 2x1  10 4 2
USB 3.2 Gen 1x1 10 6 4
RAID 0 / 1 / 5 / 10 Tak (PCIe / SATA) Tak (SATA) -
Współczynnik TDP 6 W  6 W 6 W
Cena detaliczna 57 USD 31 USD 28 USD

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ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi wygląda bardzo podobnie do ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi, zwłaszcza pod względem rozłożenia elementów, niemniej wizualnie okazuje się jeszcze bardziej stonowany. Zniknęły wzorki na radiatorach, ograniczono też obecność grafitowych wstawek stawiając w większości na klasyczną kruczoczarną czerń. Konstrukcja została dobrze wyposażona, oferując sekcję zasilania tylko minimalnie ustępującą znacznie droższemu ASUS ROG Strix Z890-F Gaming WiFi, aczkolwiek jakość chłodzenia VRM powinna być zbliżona. Dorzucono także solidny kodek dźwiękowy Realtek ALC1220P, system łatwego wyjmowania karty graficznej oraz radiatory na większości gniazd M.2. ASUS TUF Gaming Z890 WiFi występuje również w białym wariancie (Pro), nieco różniącym do czarnego, ponieważ zastosowano maskownicę laminatu na wysokości slotów rozszerzeń, kosztem usunięcia systemu Q-Release GPU. Testowany wariant ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi można znaleźć za 1100-1200 złotych.

UWAGA: Poszczególni producenci płyt głównych mogą stosować różne fabryczne ustawienia BIOS, związane z limitami energetycznymi PL1 i PL2, wpływającymi na wydajność procesorów pod długotrwałym obciążeniem. Nawet ustawienia Intel Default Settings mogą się różnić podstawowymi parametrami, co oczywiście wpływa na końcowe wyniki, chociaż przy ustawieniach ręcznych praktycznie na każdym modelu osiągi powinny być niemal identyczne.

ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi banner [nc1]
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Sebastian Oktaba

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