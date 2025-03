Test MSI Katana 17 - Notebook do gier z Intel Core i7-13620H i NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

Za kilka tygodni do sprzedaży zaczną trafiać pierwsze notebooki z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU, opartymi na architekturze Blackwell. Początkowo jednak będą to mocniejsze konstrukcje z GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU i wyżej. Jednocześnie w sprzedaży pozostanie mnóstwo konfiguracji, opartych o bodaj najpopularniejszy obecnie, mobilny układ - GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Dzisiaj przedstawiamy jedną z takich propozycji, którą jest MSI Katana 17. Doczekał się on ostatnio obniżek ceny, dzięki czemu stał się jednym z najtańszych notebooków do gier czy pracy, gdzie połączono wspomniany układ graficzny Ada Lovelace oraz 17-calowy wyświetlacz. Testowana konfiguracja to niespełna 5000 złotych, może zatem zainteresować osoby, które nie chcą wydawać fortuny na notebooka. Jak jednak sprawdza się MSI Katana 17 w grach i programach? Tego dowiecie się z niniejszej recenzji, do której serdecznie zapraszam.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU to mobilny układ graficzny Ada Lovelace, który zaprezentowano w styczniu 2023 roku. Wykorzystuje on pełny rdzeń AD107 z 3072 procesorami CUDA FP32. Podobnie jak w przypadku GeForce RTX 4070 Laptop GPU, także GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje mniej jednostek obliczeniowych od swojego poprzednika (3072 CUDA w AD107 vs 3840 CUDA w GA106). Otrzymujemy za to o 2 GB pamięci więcej - dla przypomnienia mobilny GeForce RTX 3060 był pod tym względem bardzo skromny, bo do dyspozycji mieliśmy zaledwie 6 GB VRAM na 192-bitowej szynie. GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje natomiast 8 GB GDDR6 na 128-bitowej magistrali. Przepustowość VRAM jest taka sama jak dla GeForce RTX 4070 Laptop GPU i wynosi 256 GB/s. Z drugiej strony powiększono cache L2, co ma przynajmniej w części rekompensować tę zmianę. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także rdzenie Tensor 4. generacji z obsługą techniki Frame Generation oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Do testów otrzymaliśmy notebooka MSI Katana 17, w którym moc układu NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU wynosi maksymalnie 105 W. Całość opracowano w litografii TSMC 4N (5 nm).

MSI Katana 17 to popularny notebook do gier, wykorzystujący procesor Intel Core i7-13620H oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU o maksymalnej mocy 105 W. Jego cena obecnie to około 5000 złotych.

W przypadku układów Ada Lovelace nie można zapomnieć również o wsparciu dla techniki DLSS 4. Nowa wersja techniki skalowania zadebiutowała pod koniec stycznia 2025 roku i co ciekawe, większość funkcjonalności DLSS 4 jest dostępna na wszystkich układach GeForce RTX, a więc także na testowanym laptopie MSI Katana 17. Mowa o ulepszonym skalowaniu za pomocą modelu Transformer, poprawionym DLSS Ray Reconstruction oraz DLAA. Nieco usprawniony został także Frame Generation, potrzebujący teraz odrobinę mniej VRAM-u. NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU obsługuje Frame Generation, gdzie jedna klatka, stworzona przez AI, jest umieszczana obok tej natywnie wyrenderowanej. W laptopach, gdzie ekrany mają znacznie mniejszą przekątną a tym samym cechują się gęstszym upakowaniem pikseli, ewentualne różnice w obrazie (wynikające z dokładania klatek za pomocą AI) będą mniej dostrzegalne w porównaniu do dużo większych monitorów. Lista obsługiwanych gier regularnie się powiększa, a wśród wspieranych tytułów warto wymienić chociażby Alan Wake II, Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Horizon Forbidden West, Black Myth: Wukong czy Kingdom Come Deliverance II.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD107 AD106 GA106 GA104 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Powierzchnia 158 mm² 188 mm² 276 mm² 392 mm² Tranzystory 18,9 mld 22,9 mld 12 mld 17 mld Jednostki SP 3072 4608 3840 5120 Jednostki TMU 96 144 120 160 Jednostki ROP 40 48 48 64 Jednostki RT 24 (3. gen) 36 (3. gen) 30 (2. gen) 40 (2. gen) Jednostki Tensor 96 (4. gen) 144 (4. gen) 120 (3. gen) 160 (3. gen) Taktowanie Boost Do 2370 MHz Do 2175 MHz Do 1702 MHz Do 1620 MHz Pamięć 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 6 GB GDDR6 (do 14 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 14 Gbps) Szyna pamięci 128-bit 128-bit 192-bit 256-bit Przepustowość Do 256 GB/s Do 256 GB/s Do 336 GB/s Do 448 GB/s Obsługa DLSS 3 Tak (SR + FG + RR) Tak (SR + FG + RR) Tak (SR + RR) Tak (SR + RR) Współczynnik TGP Od 35 do 115 W

+ 25 Dynamic Boost Od 35 do 115 W

+ 25 W Dynamic Boost Od 60 do 115 W

+ 25 W Dynamic Boost Od 80 do 125 W

+ 15 W Dynamic Boost

MSI Katana 17 posiada również procesor Intel Core i7-13620H, z 13. generacji Raptor Lake-H. Składa się on z 10 rdzeni i 16 wątków, na co składa się 6 rdzeni typu Performance z Hyper-Threading oraz 4 rdzeni typu Efficient bez obsługi HT. Na pokładzie nie brakuje również 16 GB pamięci RAM DDR5-5200 oraz 1 TB SSD, zgodnego z magistralą PCIe 4.0. Finalnie otrzymujemy jeszcze 17,3" ekran IPS o rozdzielczości Full HD i ze 144 Hz częstotliwością odświeżania. Konfiguracja nie posiada systemu operacyjnego, stąd też niższy koszt 4999 złotych w momencie publikacji (Windows 11 Home został zainstalowany na potrzeby testów, jednak nie jest on oficjalnie częścią tej konkretnej konfiguracji notebooka, którą otrzymaliśmy; oczywiście w sprzedaży są również warianty MSI Katana 17 z już zainstalowanym Windowsem 11 - koszt takiego wariantu wynosi około 5500 złotych).