Test Lenovo ThinkPad Z16 - nowa seria laptopów biznesowych, tym razem z AMD Ryzen 7 PRO 6850H oraz Radeon RX 6500M

Podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas, firma Lenovo zaprezentowała nową serię notebooków w rodzinie ThinkPad i które zostały przygotowane ściśle we współpracy z AMD. Można by powiedzieć, że są to urządzenia, które w pełni miały wykorzystać możliwości oferowane przez procesory AMD Ryzen 6000 z rodziny APU Rembrandt. Mowa o komputerach Lenovo ThinkPad Z13 oraz ThinkPad Z16. Dzisiaj skupiamy się na większych z braci, podczas gdy wkrótce pokażemy także możliwości mniejszego z ultrabooków. Lenovo ThinkPad Z16 1. generacji to laptop klasy premium, który nie tylko świetnie się prezentuje wizualnie, ale również całkiem nieźle działa. Co ciekawe, oprócz procesora APU Rembrandt wewnątrz znajdziemy także układ graficzny AMD Radeon RX 6500 XT, który jest raczej rzadko spotykany w komputerach przenośnych.

Autor: Damian Marusiak

Można by powiedzieć, że za laptopem Lenovo ThinkPad Z16 stoi przede wszystkim udana architektura AMD RDNA 2. Znajdziemy ją bowiem nie tylko w osobnym układzie graficznym Radeon RX 6500M, ale również w zintegrowanej grafice Radeon 680M. Sam notebook wspiera również m.in. PCIe 4.0 oraz USB 4.0, więc mamy tutaj wysyp nowoczesnych rozwiązań z myślą o komputerach przenośnych. Osoby decydujące się na zakup ThinkPada Z16 1. generacji mogą liczyć na zaoferowanie usługi gwarancyjnej Lenovo Premier Support, trwającej 3 lata. Warto także wspomnieć o unikalnej usłudze CO2 Offset (wspieranej przez Lenovo), która przygotowana została przede wszystkim z myślą o klientach biznesowych. Przy zdecydowaniu się na jeden z modeli Lenovo ThinkPad (jak np. na testowany ThinkPad X1 Carbon 9. generacji), klient może zdecydować się na usługę kompensacji emisji dwutlenku węgla, która oparta została na realistycznej emisji CO2 danego produktu. Kompensacja emisji CO2 obejmuje proces pakowania, wysyłki oraz typowego, 5-letniego okresu użytkowania sprzętu. Nie jest to jednak jedyny aspekt ekologiczny, związany z nową serią laptopów Lenovo ThinkPad Z. W przypadku modelu ThinkPad Z16 1. generacji dochodzi także kwestia samej obudowy. Aluminium wykorzystane w produkcji pochodzi bowiem całkowicie z recyklingu. Również pozłacane pudełko, w którym schowano sprzęt, zostało wyprodukowane na bazie materiałów pochodzących z recyklingu.

Lenovo ThinkPad Z16 1. generacji to jeden z dwóch notebooków biznesowych, przygotowanych ściśle we współpracy z AMD. Drugi model to ThinkPad Z13 1. generacji, który wkrótce także doczeka się testu na PurePC.pl.

Zanim jednak przejdziemy do testów wydajności, zatrzymajmy się na moment na zmianach, jakie przynosi APU Rembrandt. Zmiana zintegrowanego układu graficznego pozwoliła na wprowadzenie szeregu zmian w zapleczu multimedialnym. Nowe iGPU w pełni wspiera 10-bitowy HEVC, a także nowszy i efektywniejszy kodek AV1. Nie brakuje wsparcia dla portów HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.0. Procesory otrzymały nowy kontroler pamięci DDR5 oraz LPDDR5, a także obsługę magistrali PCIe 4.0 z możliwością umieszczenia w laptopie do maksymalnie trzech nośników SSD PCIe 4.0 (w przypadku ThinkPada Z16 1. generacji jest to jednak tylko jeden SSD). Procesory Rembrandt nie zmienią się z kolei pod względem konfiguracji rdzeni. Otrzymujemy tutaj jednostki 6- i 8-rdzeniowe z obsługą do 12 lub do 16 wątków jednocześnie. W testowanym urządzeniu możemy liczyć na 8-rdzeniowy model AMD Ryzen 7 PRO 6850H, który oferuje również dodatkowe opcje zabezpieczeń komputera, na czele z wbudowanym chipsem Microsoft Pluton, chroniącym komputer na poziomie jądra.

Zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze RDNA 2, zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej znajdziemy model AMD Radeon 660M z 6 blokami Compute Units oraz taktowaniem do 1900 MHz. Radeon 660M będzie częścią procesorów AMD Ryzen 5 6600U oraz AMD Ryzen 5 6600H(S). Druga grupa iGPU to modele Radeon 680M z 12 blokami Compute Units oraz taktowaniem na poziomie 2200 MHz dla układów Ryzen 7 (R7 6800U / R7 6800H(S)) lub 2400 MHz dla wszystkich jednostek z rodziny Ryzen 9 (Ryzen 9 6900HS / Ryzen 9 6900HX / Ryzen 9 6980HX / Ryzen 9 6900HS / Ryzen 9 6980HS). Testowany AMD Ryzen 7 PRO 6850H również posiada układ iGPU Radeon 680M, jednak do testów Lenovo ThinkPad Z16 1. generacji wykorzystaliśmy wyłącznie osobną grafikę AMD Radeon RX 6500M, stanowiący ciekawy model do skontrastowania z dotychczas sprawdzonymi, zintegrowanymi układami graficznymi.