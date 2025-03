Test Dream Machines RG4060-15PL36 - Notebook do gier z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060

Niedawno mieliśmy okazję testować notebooka Dream Machines RG4070-17PL29, który wyposażony został w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, a jego cena była już zdecydowanie bardziej akceptowalna względem premierowych modeli z tymże układem. Firma zdecydowała się nam udostępnić kolejny model, w jeszcze niższej cenie. Jest to Dream Machines RG4060-15PL36, przygotowany z myślą o mniej wymagających graczach, którzy jednak chcą również skorzystać z funkcjonalności oferowanych przez układy GeForce RTX 4000. Jest to zarazem jeden z tańszych obecnie laptopów, w których wykorzystano najmocniejszy wariant GeForce RTX 4060. Jak jednak powszechnie wiadomo, niższa cena oznacza różne cięcia. My już sprawdziliśmy z czego trzeba zrezygnować, by w okolicach 6500 złotych dostać niezłą wydajność w rozdzielczości Full HD.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU to mobilny układ graficzny Ada Lovelace, który zaprezentowano w styczniu 2023 roku. Wykorzystuje on pełny rdzeń AD107 z 3072 procesorami CUDA FP32. Podobnie jak w przypadku GeForce RTX 4070 Laptop GPU, także GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje mniej jednostek obliczeniowych od swojego poprzednika (3072 CUDA w AD107 vs 3840 CUDA w GA106). Otrzymujemy za to o 2 GB pamięci więcej - dla przypomnienia mobilny GeForce RTX 3060 był pod tym względem bardzo skromny, bo do dyspozycji mieliśmy zaledwie 6 GB VRAM na 192-bitowej szynie. GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje natomiast 8 GB GDDR6 na 128-bitowej magistrali. Przepustowość VRAM jest taka sama jak dla GeForce RTX 4070 Laptop GPU i wynosi 256 GB/s. Z drugiej strony powiększono cache L2, co ma przynajmniej w części rekompensować tę zmianę. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także nowe rdzenie Tensor z obsługą techniki Frame Generator oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Do testów otrzymaliśmy notebooka Dream Machines RG4060-15PL36, w którym moc układu NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU wynosi maksymalnie 140 W. Całość opracowano w kompletnie nowej i dużo bardziej zaawansowanej litografii TSMC 4N.

Dream Machines RG4060-15PL36 to jeden z tańszych obecnie na rynku notebooków, wykorzystujących najmocniejszy wariant układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU.

W przypadku architektury Ada Lovelace nie można zapomnieć również o wsparciu dla techniki DLSS 3, którego najistotniejszą nowością jest funkcja Frame Generation, gdzie pomiędzy dwiema wyrenderowanymi już klatkami umieszczana jest trzecia, stworzona z pomocą AI i rdzeni Tensor, a do przygotowania której wykorzystano m.in. wektory ruchu z dwóch sąsiadujących po sobie klatek oraz silnika Optical Flow Accelerator. Dzięki DLSS 3 wydajność może zostać znacząco zwiększona, bez istotnego wpływu na jakość obrazu. W laptopach, gdzie ekrany mają znacznie mniejszą przekątną a tym samym gęstsze upakowanie pikseli, ewentualne różnice w obrazie będą jeszcze mniej dostrzegalne w porównaniu do dużo większych monitorów. Lista obsługiwanych gier regularnie się powiększa, a testy które przeprowadzałem w ostatnich dniach potwierdzają, że dla rynku notebooków będzie to prawdziwy "gamechanger", na który konkurencja nie ma obecnie jakiejkolwiek odpowiedzi.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD107 AD106 GA104 GA106 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Powierzchnia 158 mm² 188 mm² 392 mm² 276 mm² Tranzystory 18,9 mld 22,9 mld 17 mld 12 mld Jednostki SP 3072 4608 5120 3840 Jednostki TMU 96 144 160 120 Jednostki ROP 40 48 64 48 Jednostki RT 24 (3. gen) 36 (3. gen) 40 (2. gen) 30 (2. gen) Jednostki Tensor 96 (4. gen) 144 (4. gen) 160 (3. gen) 120 (3. gen) Taktowanie Boost Do 2370 MHz Do 2175 MHz Do 1620 MHz Do 1702 MHz Pamięć 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 14 Gbps) 6 GB GDDR6 (do 14 Gbps) Szyna pamięci 128-bit 128-bit 256-bit 192-bit Przepustowość Do 256 GB/s Do 256 GB/s Do 448 GB/s Do 336 GB/s Obsługa DLSS Tak (SR + FG + RR) Tak (SR + FG + RR) Tak (SR + RR) Tak (SR + RR) Współczynnik TGP Od 35 do 115 W

+ 25 Dynamic Boost Od 35 do 115 W

+ 25 W Dynamic Boost Od 80 do 125 W

+ 15 W Dynamic Boost Od 60 do 150 W

+ 15 W Dynamic Boost

Testowany Dream Machines RG4060-15PL36 to obecnie jedna z najprzystępniejszych cenowo notebooków ze wspomnianym układem Ada Lovelace. Oprócz układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, na pokładzie znajdziemy również 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i7-13700H z rodziny Raptor Lake-H (jego zegar Turbo sięga maksymalnie 5,0 GHz), 32 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz oraz 1 TB nośnik SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (choć notebook oferuje możliwość montażu również 2,5" dysku). Na pokładzie znajdziemy również ekran Full HD ze 144 Hz częstotliwością odświeżania. Dream Machines RG4060-15PL36 posiada również rozbudowany konfigurator na stronie sklepu, gdzie możemy dostosować m.in. pamięć RAM czy modele SSD. Testowana wersja posiada również zainstalowany system Windows 11 Home 64-bit w najnowszej wersji, jednak jeśli użytkownik nie potrzebuje kolejnej kopii, to w konfiguratorze można bez problemu wybrać wersję bez OS.