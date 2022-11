Test Dell Inspiron 15 5515 - Sprawdzamy wydajność multimedialnego notebooka z AMD Ryzen 5 5500U i 16 GB RAM

Kilka miesięcy temu testowaliśmy atrakcyjnie wycenionego laptopa multimedialnego w postaci Della Inspiron 15 3525 z procesorem AMD Ryzen 5 5625U, a kilka tygodni temu mieliśmy także okazję sprawdzić także inne tańsze urządzenie, czyli Acera Aspire 5. Ten drugi wróci jeszcze na portal PurePC.pl w zupełnie nowej odsłonie, tymczasem na warsztat wzięliśmy kolejny sprzęt, który nie kosztuje majątku, a powinien dobrze sprawdzić się w codziennym użytkowaniu. Mowa o notebooku Dell Inspiron 15 5515. Numeracja wskazuje, że jest to sprzęt nieco wyżej pozycjonowany, głównie pod kątem zastosowanych materiałów w jego produkcji. Za wydajność będzie z kolei odpowiadać nieco słabsza jednostka w porównaniu do wspomnianego już Della Inspiron 15 3525.

Autor: Damian Marusiak

Dell Inspiron 15 5515 to model notebooka, który jest umieszczony na naszej liście polecanych laptopów, którą przygotowujemy na bazie oferty sklepu x-kom. Wykorzystaliśmy więc okazję, by przygotować kolejny test urządzenia z tej listy, dzięki czemu coraz mocniej skupiamy się na polecaniu przenośnych komputerów, które mieliśmy w testach i mogliśmy przyjrzeć im się z bliska. Omawiany notebook korzysta z 6-rdzeniowego procesora AMD Ryzen 5 5500U, połączonego z 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz, pracującej w trybie dwukanałowym. W porównaniu zatem do prezentowanego ostatnio Acera Aspire 5 już na dzień dobry otrzymujemy odpowiednio zestawione podzespoły, które nie będą specjalnie się hamować.

Dell Inspiron 15 5515 to kolejny z multimedialnych laptopów producenta, który wzięliśmy na warsztat. Tym razem jest to nieco droższy, ale lepiej wykonany i wyposażony model z AMD Ryzen 5 5500U, RAM w Dual Channel i z zainstalowanym systemem Windows 11.

AMD Lucienne to czwarta generacja mobilnych APU (Lucienne to odświeżona wersja Renoir z różnymi pomniejszymi zmianami, pozytywnie wpływającymi na efektywność energooszczędną), które wykorzystują architekturę Zen - cztery lata temu zaprezentowano pierwszą generację Raven Ridge, którą produkowano w 14 nm procesie technologicznym. Rok później doczekaliśmy się drugiej generacji APU Picasso, gdzie doszły pewne usprawnienia w architekturze Zen+ oraz wykorzystano nowszy, 12 nm proces technologiczny. Na początku 2020 roku AMD pokazało trzecią generację - Renoir - która z racji wykorzystania architektury Zen 2 przynosi o wiele więcej zmian. Jest znacznie wydajniej, ale również wzrasta energooszczędność dzięki 7 nm procesowi technologicznemu. Cel jest prosty - ma być znacznie wydajniej, ale nie kosztem obniżenia czasu pracy na baterii. Omawiany procesor AMD Ryzen 5 5500U jest częścią czwartej generacji APU, zaprezentowanej w styczniu 2021 roku. Układ wyposażono w 6 fizycznych rdzeni z obsługą d 12 wątków jednocześnie. TDP jednostki wynosi 15 W.

Usprawnień doczekał się również zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega (przejście na iGPU RDNA 2 zaszło dopiero w Ryzenach 6000), jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym. Pod względem usprawnień, nowych iGPU bliżej do Radeona VII niż do wcześniejszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych generacji APU, układy Lucienne otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU Vega 7 w Ryzenie 5 5500U taktowanie rdzenia graficznego wynosi 1800 MHz.