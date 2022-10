Test ASUS Zenbook 14 z procesorem AMD Ryzen 7 5825U. Doskonały ekran OLED i przestarzały procesor w zestawie

Kilka miesięcy temu testowaliśmy nowego laptopa z serii ASUS Zenbook o oznaczeniu UX3402, który wyposażony został w procesor Intel Alder Lake-P (nasz model miał konkretnie procesor Core i5-1240P). W tamtej recenzji bardzo krytycznie oceniałem działanie układu Alder Lake-P, który był mocno limitowany przez system chłodzenia oraz oprogramowanie, co istotnie wpłynęło na wyniki. Później wzięliśmy na warsztat Zenbook S 13 OLED, który posiadał nowy procesor AMD Ryzen 7 6800U - w tym wypadku także dość chłodno podeszliśmy do urządzenia z racji jego nadmiarowego odchudzenia, co nie pozostało bez wpływu na wydajność czy temperatury. Dzisiaj sprawdzamy bliźniaczy model Zenbook 14 UM3402, który wyposażono w procesor APU AMD Ryzen 7 5825U. Może teraz sprzęt nie będzie rozczarowaniem...

Autor: Damian Marusiak

ASUS Zenbook 14 w wersjach UX3402 oraz UM3402 wykorzystuje niemal identyczną obudowę, a różnice zauważymy przede wszystkim na zewnętrznej pokrywie. Więcej zmian skrywa samo wnętrze. Wersja z Intel Alder Lake-P korzysta nie tylko z nowszych nośników SSD PCIe 4.0, ale także z pamięci RAM typu LPDDR5. Dzisiaj testowany laptop Zenbook 14 UM3402 nie jest od niego tańszy, a jednak w kilku miejscach widzimy ograniczenia. Starszy procesor (Ryzen 7 5825U to po prostu Cezanne pod nazwą Barcelo), SSD PCIe 3.0 oraz pamięć LPDDR4x - tym charakteryzuje się "nowy" Zenbook 14 UM3402. Oczywiście nie brakuje ekranu OLED, co stało się kolejną cechą współczesnych ultrabooków spod szyldu Zenbook. Ale zobaczymy, może propozycja tajwańskiej firmy wypadnie mimo wszystko lepiej od wariantu z Intel Alder Lake-P.

ASUS Zenbook 14 UM3402 w przeciwieństwie do modelu z Intel Alder Lake-P korzysta z odświeżonego procesora AMD Ryzen 7 5825U. Czy w tej sytuacji warto w ogóle zwrócić na niego swoją uwagę?

ASUS Zenbook 14 UM3402 został wyposażony w procesor AMD z rodziny APU Barcelo-U (czyli de facto lekko usprawniony układ Cezanne-U). Układy AMD Ryzen serii 5000U na 2022 rok (Ryzen 3 5425U, Ryzen 5 5625U oraz Ryzen 7 5825U) wykorzystują usprawnioną architekturę Zen 3, oferującą zauważalny wzrost wydajności jednowątkowej oraz dalszy wzrost wydajności wielowątkowej w porównaniu do Zen 2. Układy AMD Barcelo oferują maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków, ale jednocześnie w porównaniu do APU Renoir, zyskujemy dwukrotnie więcej pamięci cache L3. Testowana jednostka to AMD Ryzen 7 5825U o TDP na poziomie 15 W. Bazowy zegar procesora wynosi 2,0 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,5 GHz. Procesory AMD Barcelo posiadają także 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4x 4266 MHz (ten typ pamięci wykorzystano w laptopie ASUS). Procesory APU Barcelo, podobnie jak Cezanne, nie obsługują magistrali PCIe 4.0, zamiast tego pozostawiono obsługę starszego standardu PCIe 3.0. PCIe 4.0 wprowadzono dopiero przy okazji debiutu najnowszej generacji APU Rembrandt, czyli układów Ryzen serii 6000.

Kosmetycznych usprawnień doczekał się zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega (przejście na iGPU RDNA 2 zaszło dopiero w Ryzenach 6000 z rodziny APU Rembrandt), jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym TSMC. Pod względem modyfikacji, iGPU z rodziny APU Cezanne/Barcelo bliżej do Radeona VII niż do starszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do pierwszych generacji APU, układy z rodziny Cezanne oraz Barcelo otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU Vega 8 w Ryzenie 7 5825U taktowanie rdzenia graficznego wynosi maksymalnie 2000 MHz.