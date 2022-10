Test Acer Aspire 5 - Laptop z procesorem AMD Ryzen 5 5500U, ekranem Full HD IPS i w cenie dla zwykłego Kowalskiego

W miarę możliwości staramy się od czasu do czasu wziąć na warsztat także tańsze notebooki, które są jednak najchętniej wybierane w Polsce i szczycą się największym zainteresowaniem (wszak portfele Polaków nie są z gumy, a obecna inflacja tylko pogarsza sytuację gospodarczą i finansową). Mimo wszystko przychodzi czasami moment, w którym konieczny jest zakup nowego laptopa - czy to do pracy, nauki czy ogólnie do codziennego wykorzystania. Dzisiaj spojrzymy na dość rozsądnie wycenionego laptopa pod postacią Acera Aspire 5. Kosztuje mniej niż 2500 złotych, a oferuje całkiem przyzwoity w swojej półce cenowej procesor AMD Ryzen 5 5500U. Seria Acer Aspire zazwyczaj odznacza się również dość dobrą relacją ceny do możliwości. Sprawdzimy czy podobnie będzie w przypadku jednej z najnowszych wersji tego urządzenia, o oznaczeniu NX.A84EP.00B (A515-45).

Autor: Damian Marusiak

Acer Aspire 5 to popularna seria laptopów - obecnie dostępne w sprzedaży modele mogą nawet pochwalić się częściowo aluminiową obudową, co nie jest wcale takie oczywiste w przypadku półki cenowej nieprzekraczającej 2500 złotych. Ze względu na ekran Full HD, 6-rdzeniowy procesor i wspomnianą obudowę, cięcia poszły przede wszystkim w ilość pamięci RAM. Acer Aspire 5 oferuje jeden slot SO-DIMM, z kolei 8 GB jest dodatkowo lutowane w płytę główną. Testowa konfiguracja wykorzystuje wyłącznie lutowany RAM, jednak użytkownicy w każdej chwili mogą zamontować jeden moduł DDR4 3200 MHz w wolny slot SO-DIMM. Kolejnym cięciem jest brak systemu operacyjnego. W niektórych zastosowaniach (np. nauka) można otrzymać kopię Windows, toteż brak fabrycznie zainstalowanego OS nie będzie dla wszystkich problemem.

Acer Aspire 5 to jeden z najbardziej podstawowych laptopów do codziennego użytku. W zestawie otrzymujemy m.in. 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5500U oraz SSD PCIe 3.0, więc o kiepskim działaniu nie ma mowy.

AMD Lucienne to czwarta generacja mobilnych APU (Lucienne to odświeżona wersja Renoir z różnymi pomniejszymi zmianami, pozytywnie wpływającymi na efektywność energooszczędną), które wykorzystują architekturę Zen - cztery lata temu zaprezentowano pierwszą generację Raven Ridge, którą produkowano w 14 nm procesie technologicznym. Rok później doczekaliśmy się drugiej generacji APU Picasso, gdzie doszły pewne usprawnienia w architekturze Zen+ oraz wykorzystano nowszy, 12 nm proces technologiczny. Na początku 2020 roku AMD pokazało trzecią generację - Renoir - która z racji wykorzystania architektury Zen 2 przynosi o wiele więcej zmian. Jest znacznie wydajniej, ale również wzrasta energooszczędność dzięki 7 nm procesowi technologicznemu. Cel jest prosty - ma być znacznie wydajniej, ale nie kosztem obniżenia czasu pracy na baterii. Omawiany procesor AMD Ryzen 5 5500U jest częścią czwartej generacji APU, zaprezentowanej w styczniu 2021 roku. Układ wyposażono w 6 fizycznych rdzeni z obsługą do 12 wątków jednocześnie. TDP jednostki wynosi 15 W.

Usprawnień doczekał się również zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega (przejście na iGPU RDNA 2 zaszło dopiero w Ryzenach 6000), jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym. Pod względem usprawnień, nowych iGPU bliżej do Radeona VII niż do wcześniejszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych generacji APU, układy Lucienne otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU Vega 7 w Ryzenie 5 5500U taktowanie rdzenia graficznego wynosi 1800 MHz.