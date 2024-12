Tecno Mega Mini Gaming G1 - nietypowy mini PC z chłodzeniem wodnym. Na pokładzie Intel Core i9-13900H i 32 GB RAM

Muszę przyznać, że firma Tecno jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, a może nawet odkryciem 2024 roku. Do tej pory marka zajmowała się głównie produkcją tanich smartfonów, jednak na targach MWC 2024 pokazała naprawdę wiele ciekawych rozwiązań, takich jak handheld Pocket Go w postaci kontrolera z okularami AR, robot o wyglądzie psa Dynamic 1, czy też smartfon ze zwijanym ekranem Phantom Ultimate. Do tego grona dołącza mini PC z chłodzeniem wodnym.

Tecno Mega Mini Gaming G1 to kolejne ciekawe urządzenie, jakie przedstawiła marka należąca do Transsion na targach MWC 2024. Tym razem mamy do czynienia z mini komputerem, który został stworzony dla graczy. Wyróżnia się jednak tym, że mimo małych rozmiarów korzysta z chłodzenia wodnego.

Już sam wygląd komputera przykuwa uwagę. Konstrukcja wykorzystuje bowiem sporych rozmiarów (jak na omawiane urządzenie) podświetlany wentylator, który widoczny jest przez dwa oszklone okna w obudowie. Całość dopełnia wspomniane już chłodzenie wodne, a także dodatkowy wyświetlacz na górze, na którym wyświetlane są informacje dotyczące wykorzystania procesora, układu graficznego i pamięci RAM. Tecno Mega Mini Gaming G1 będzie występował co najmniej w dwóch wariantach, z czego w jednym zagości nieokreślony procesor Intel Core Ultra z rodziny Meteor Lake, natomiast w drugiej wersji wystąpi Intel Core i9-13900H. Na dodatek model będzie mógł skorzystać z mocy układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060.

Tecno Mega Mini Gaming G1 Procesor Intel Core Ultra (brak informacji o dokładnym modelu)

lub

Intel Core i9-13900H (Intel 7)

14C(6P/8E)/20T

P-Core: 5,40 GHz

E-Core: 4,10 GHz Układ iGPU Intel Arc graphics

Intel Iris Xe Graphics eligible Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Pamięć RAM 32 GB DDR5 Nośnik danych 1 TB SSD Łączność Wi-Fi 6E Złącza, porty i sloty 1 x OCuLink

4 x USB typu A

1 x Thunderbolt 4

1 x Audio-Jack 3,5 mm Dodatkowe informacje Ekran wyświetlający dane dotyczące CPU, GPU i RAM, chłodzenie wodne

Konfigurację uzupełnia 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR5, a także 1 TB nośnik SSD. W kwestii łączności bezprzewodowej mowa jedynie o module Wi-Fi 6E. Warto jednak zaznaczyć, że użytkownicy mogą wykorzystać interfejs OCuLink, dzięki czemu bez problemu podłączą dużo wydajniejsze układy graficzne. Komputer prezentuje się nad wyraz dobrze, choć niestety ponownie nie ma najważniejszych informacji, które dotyczą ceny oraz możliwej daty premiery. Tecno określa swoje rozwiązanie jako "najmniejszy na świecie gamingowy mini PC z chłodzeniem wodnym" - nie sprecyzowano jednak, jakie są dokładne wymiary samej konstrukcji. Na dodatkowe informacje znowu nie pozostaje nic innego, jak tylko poczekać.

