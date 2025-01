Minisforum MiniWorkStation MS-01 oraz Mercury EM780 - flagowy mini PC spotyka się z jednym z najmniejszych komputerów świata

Do przedsprzedaży wkroczył nowy mini komputer, który wyróżnia się swoimi wydajnymi podzespołami, a zarazem mnogością dostępnych portów i złączy. Minisforum MiniWorkStation MS-01 skorzysta z procesorów Intela 12. generacji z rodziny Alder Lake i 13. generacji z serii Raptor Lake. Na dodatek pomieści trzy nośniki danych i umożliwi podłączenie dedykowanej karty graficznej. Zaraz za nim premierę będzie miał jeden z najmniejszych modeli mini PC na świecie.

Do świata mini komputerów dołączają dwa nowe modele. Jeden z nich to jednostka skierowana do bardziej wymagających osób. Natomiast drugi zadowoli każdego zwolennika minimalizmu.

Większy brat, który oficjalnie wkroczył do przedsprzedaży, jest naprawdę ciekawym modelem co najmniej z kilku powodów. Decydując się na zakup Minisforum MiniWorkStation MS-01 możemy liczyć na procesory Intela z dwóch wspomnianych rodzin - są nimi Intel Core i9-12900H, a także i9-13900H. Na dodatek każdy z nich może być wspierany przez maksymalnie 64 GB pamięci RAM w standardzie DDR5, a także trzy nośniki danych na złączu M.2 (2280). Mamy dostęp również do slotu PCIe 4.0 x16, więc będziemy w stanie umieścić odpowiednią kartę graficzną (aż do NVIDIA RTX A2000 , choć funkcjonalność ograniczy się do 8 linii).

Minisforum MiniWorkStation MS-01 Procesor Intel Core i9-12900H (14C/20T: 6 x P-Core + 8 x E-Core)

P-Core: 2,5 - 5,0 GHz

E-Core: 1,8 - 3,8 GHz

Intel 7, Alder Lake

Intel Core i9-13900H (14C/20T: 6 x P-Core + 8 x E-Core)

P-Core: 2,6 - 5,4 GHz

E-Core: 1,9 - 4,1 GHz

Intel 7, Raptor Lake Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Dedykowany układ - Tryb mocy Do 80 W Pamięć RAM Wsparcie dla 64 GB RAM DDR5 5200 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych 1 x M.2 2280 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (Alt U.2)

1 x M.2 2280 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe

1 x M.2 2280 SSD PCIe 3.0 x2 NVMe Złącza 1 x PCIe 4.0 x16

2 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x HDMI 2.0 (4K@60 Hz)

2 x USB 3.2 Gen 1 typu A

2 x USB 4 (DP Alt Mode, 8K@30 Hz) Łączność 2 x SFP (10 Gb/s)

2 x Port Ethernet RJ-45 (2,5 Gb/s)

WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (poprzez złącze M.2 2230) Waga 1,42 kg Wymiary 196 x 189 x 48 mm System Microsoft Windows 11 Home Cena Bez pamięci RAM i nośnika SSD (i9-12900H) - 619 euro

Bez pamięci RAM i nośnika SSD (i9-13900H) - 749 euro

i9-12900H / 32 GB / 1 TB - 799 euro

i9-13900H / 32 GB / 1 TB - 949 euro

Maksymalna moc, jaką uzyskamy to 80 W. Na pokładzie znajdziemy dosłownie mnóstwo różnych złącz i to zarówno tych, które odpowiedzialne są za podłączanie innych urządzeń, jak również tych związanych z łącznością sieciową. Cała konstrukcja ma przy tym wszystkim niewielkie rozmiary i waży niecałe 1,5 kg. Najtańszy wariant, ze słabszą wersją procesora oraz pozbawiony pamięci RAM i nośnika danych, to koszt 619 euro. Zakupu możemy dokonać na oficjalnej stronie producenta, mając na uwadze, że wysyłka nastąpi najszybciej 23 stycznia 2024 roku.

Drugim ze wspomnianych mini PC jest Minisforum Mercury EM780. Urządzenie jest następcą modelu EM680 (oparty na AMD Ryzen 7 6800U). Sprzęt bez problemu zmieścimy nawet do kieszeni, albowiem jego wymiary to 8 x 8 x 4 cm (0,25 l). Na pokładzie ma się znaleźć układ bazujący na architekturze Zen 4 (RDNA 3) - prawdopodobnie AMD Ryzen 7 7840U - i pamięci RAM w standardzie LPDDR5. Znajdziemy także dwa gniazda USB 4, trzy porty USB 3.2 Gen 2 typu A, HDMI 2.1 oraz czytnik kart microSD. Nośnik danych umieścimy w złączu M.2 (2230 - jak w Steam Decku). Na ten moment nie znamy większości szczegółów, natomiast premiera ma się odbyć już niebawem.

Źródło: Minisforum, VideoCardz