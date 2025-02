AYANEO Retro Mini PC AM02 - mały komputer z układem AMD Ryzen 7 7840HS. Styl konsoli NES i dodatkowy ekran

Marka AYANEO dała nam się poznać głównie od strony handheldów do gier, natomiast od pewnego czasu oferuje także mini komputery, które również wykorzystują układy od AMD z rodziny APU Phoenix. Ostatni model wzorowany był na komputerze Apple Macintosh z 1984 roku, z kolei tym razem za inspirację posłużyła retro konsola Nintendo Entertainment System (NES). Tytułowy AYANEO Retro Mini PC AM02 zaoferuje nam także dotykowy wielofunkcyjny ekran.

Marka AYANEO rozpoczęła kolejną zbiórkę w serwisie Indiegogo, tym razem w celu sfinansowania nowego modelu mini komputera, a mianowicie edycji Retro Mini PC AM02. Na pokładzie znajdziemy układ od AMD znany z innych urządzeń tego typu, a sama konstrukcja ma wbudowany dotykowy ekran.

Nowy model mini PC wypada dużo lepiej od swojego poprzednika, ponieważ w pierwszej odsłonie mogliśmy liczyć na układy AMD z serii Lucienne-U (Zen 2). Natomiast tym razem AYANEO oferuje nam układ AMD Ryzen 7 7840HS, który oparty jest na architekturze Phoenix-HS. Do dyspozycji otrzymujemy tak samo wydajny układ graficzny, jak w handheldach pokroju ASUS-a ROG Ally, czy też Lenovo Legion Go. Do tego możemy wybrać wariant z 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR5, a także 1 TB nośnikiem SSD na złączu M.2 (2280). Dużym plusem jest również obecność wielu różnych portów i złącz oraz łączność Wi-Fi 6E wraz z Bluetooth 5.2.

AYANEO Retro Mini PC AM02 Procesor AMD Ryzen 7 7840HS (TSMC 4 nm FinFET)

3,8 - 5,1 GHz (8C/16T) Układ graficzny AMD Ryzen 780M (12 CU) Pamięć RAM 16 / 32 GB DDR5 5600 MHz (SO-DIMM)

Obsługa pamięci do 64 GB Nośnik danych 512 GB / 1TB SSD PCIe 4.0 NVMe 1.4 (M.2 2280)

Wsparcie dla 8 TB nośników SSD Porty, złącza i sloty 1 x HDMI 2.0

1 x USB4 typu C

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB 2.0 typu A

1 x RJ-45 (1 Gbit/s)

1 x RJ-45 (2,5 Gbit/s)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen2 typu A Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 (M.2 2230) Wymiary i waga 146 x 134 x 48 mm / 515 lub 538 g System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Edition 64-bit Informacje dodatkowe 4" ekran dotykowy Zasilanie 100 W / USB typu C Cena Barebone - 441 dolarów (następnie 501 dolarów)

16 + 512 GB - 531 dolarów (następnie 661 dolarów)

16 GB + 1 TB - 571 dolarów (następnie 702 dolary)

32 GB + 1 TB - 631 dolarów (następnie 772 dolary)

Konstrukcja wyróżnia się najbardziej swoim 4-calowym dotykowym ekranem, dzięki któremu będziemy w stanie zarządzać całym sprzętem. Wyświetlacz posłuży do pokazywania pogody, zegara lub różnych grafik, natomiast jego główną zaletą będą możliwości takie jak: ustawienie odpowiedniego trybu mocy, zmiana prędkości obrotu wentylatorów, czy też dostosowanie poziomu jasności, a także głośności. Aż do "sprzedaży" pierwszych 150 sztuk każdego wariantu możemy liczyć na całkiem atrakcyjne ceny, które znajdziemy w tabeli. Wysyłka, która przy okazji jest darmowa, planowana jest na luty (2024), a więc już niebawem. Strona z produktem znajduje się pod tym adresem.

