Microsoft, Unity, Epic i CD Projekt RED odwołują udział w GDC 2020

Kolejny dzień, kolejne rezygnacje z udziału w nadchodzącej edycji Game Developers Conference (GDC 2020) w San Francisco z powodu zagrożenia koronawirusem (COVID-19). Wcześniej takie koncerny, jak Sony, Facebook (Oculus) czy Kojima Productions zawiadomiły o swojej nieobecności na wydarzeniu, a teraz dołączyły do nich kolejne duże firmy pokroju Microsoftu, Unity, CD Projekt RED oraz Epic Games. Część firm, w tym Electronic Arts, ogranicza swój udział, jednocześnie nie zachęcając swoich pracowników do przyjazdu na konferencję. Organizatorzy GDC nie zamierzają na tę chwilę odwoływać tegorocznej edycji, ale skoro już kilka tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia rezygnują z niego takie tuzy, jak Microsoft, impreza może podzielić los MWC 2020 w Barcelonie.

Z powodu zagrożenia koronawirusem Microsoft, Unity, CD Projekt RED i Epic Games nie zjawią się na GDC 2020, które zostało zaplanowane na 16-20 marca tego roku. Niewykluczone, że w obliczu licznych rezygnacji konferencja się jednak nie odbędzie.

Dużym ciosem dla GDC była już zapowiedź nieobecności Sony, które odpuściło ponadto pokaz The Last of Us 2 na trwającej właśnie imprezie PAX East 2020 w Bostonie. Z obu wydarzeń zrezygnował również polski CD Projekt RED. Ale po tym, jak Microsoft zapoznał się z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i podjął trudną decyzję o rezygnacji z Game Developers Conference, planowana na 16-20 marca konferencja może stać pod dużym znakiem zapytania. Zwłaszcza że do Microsoftu i Sony dołączyły inne znaczące firmy – mimo to GDC 2020 ma na razie odbyć się planowo, ale przypominamy, że to samo GSMA mówiło o MWC 2020. Część z nich, w tym właśnie Microsoft i Epic Games, mają przeprowadzić transmisje na żywo przynajmniej kilku z planowanych paneli. Gigant z Redmond miał poruszyć temat nadchodzącej konsoli Xbox Series X czy grania w chmurze w ramach projektu xCloud. W planach były też sesje deweloperskie zespołów należących do Xbox Game Studios.

Decyzje o rezygnacji zostały podyktowane obawami związanymi ze zwiększonym ryzykiem zarażenia się COVID-19. Mimo że organizatorzy tego typu wydarzeń próbują uspokajać i robią, co w ich mocy, by zwiększyć bezpieczeństwo i wsparcie medyczne na terenie imprez, to nie da się ukryć, iż duże skupiska ludzi z różnych części świata, w tym z Chin, nie zachęcają do odwiedzin. Tym bardziej że koronawirus zbiera kolejne żniwa, liczba ofiar przekracza obecnie ponad trzy tysiące (prawie 80 tys. zarażonych w samych Chinach) i zaczyna docierać do kolejnych krajów, w tym do USA, gdzie ma odbyć się GDC 2020. Czy konferencja w San Francisco podzieli los MWC? Przekonamy się zapewne w najbliższych dniach.

Źródło: KitGuru