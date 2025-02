Sztuczna inteligencja została wykorzystana do zdalnego odczytania zawartości ekranu za pośrednictwem sygnałów z kabla HDMI

Upowszechnienie sztucznej inteligencji ma też swoją ciemną stronę. Oprócz zagrożeń dla prywatności, nieautoryzowanego wykorzystywania danych do treningu AI czy zmniejszenia liczby miejsc pracy w niektórych branżach, dochodzi także potencjalne użycie technologii przez cyberprzestępców. Jak groźne będą takie sytuacje pokazuje przykład zastosowania sztucznej inteligencji do odczytania zawartości ekranu za pośrednictwem sygnałów wysyłanych przez HDMI.

Badacze z Urugwaju z powodzeniem wykorzystali AI do zdalnego przechwycenia zawartości ekranu komputerowego z kabla HDMI. Sztuczna inteligencja z powodzeniem odczytała 70% wyświetlanych znaków.

W przeszłości informowaliśmy między innymi o wykorzystaniu AI do odgadywania haseł na podstawie stukotu klawiszy. Metoda odkryta przez badaczy z Uniwersytetu Republiki w Urugwaju jest jednak pójściem o krok dalej. Polega ona na odczycie promieniowania elektromagnetycznego, które wydziela kabel HDMI. Do jego analizy wykorzystywany jest specjalnie przygotowany w tym celu model sztucznej inteligencji. Jest on w stanie z powodzeniem rekonstruować cyfrowe sygnały nawet z kilku metrów. W tym celu można wykorzystać na przykład antenę zamontowaną na zewnątrz pomieszczenia, w którym pracuje osoba mająca stać się celem "podsłuchu". Operację można też przeprowadzić rozstawiając odpowiednią antenę całkowicie poza budynkiem, czy też stosując nieopodal komputera małe urządzenie przechwytujące sygnały HDMI. To oczywiście otwiera drogę do pozyskania prywatnych informacji, w tym na przykład danych logowania do banku czy też zaszyfrowanych wiadomości, których zdobycie w inny sposób może być bardzo trudne.

Tego typu zjawisko niekoniecznie dziwiłoby w przypadku analogowych złącz, które były wykorzystywane kiedyś w monitorach CRT. Wydaje się jednak, że w przypadku cyfrowego HDMI przedsięwzięcie jest znacznie trudniejsze w realizacji. Pomyślne wykorzystanie tej metody prawdopodobnie nigdy nie byłoby możliwe bez zaangażowania w sprawę AI. Algorytm nie jest jeszcze doskonały, ponieważ współczynnik błędów w przypadku odczytywania tekstu wynosi około 30%. Już to jednak często wystarcza, by człowiek był w stanie odczytać i zinterpretować poprawnie pozyskane informacje. Jak twierdzą badacze, szpiegowanie za pośrednictwem promieniowania elektromagnetycznego z kabla HDMI z pewnością ma już miejsce, choć jest raczej mało prawdopodobne, by na celowniku znaleźli się zwykli użytkownicy komputerów.

