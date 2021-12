Świąteczne promocje w Plusie i Polsat Box: zwrot gotówki za zakup urządzeń oraz 3 miesiące darmowej telewizji

Wielkimi krokami zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku możemy liczyć na atrakcyjne oferty i promocje, które można potraktować jako gwiazdkowy prezent. Okazji nie zabrakło również w ofercie operatora sieci Plus. Usługodawca przygotował dla swoich klientów opcjonalny zwrot gotówki w formie cashbacku za zakup urządzeń oraz planów telefonicznych dostępnych w ofercie. Równie zachęcająco przedstawiają się propozycje realizowane w ramach usług Polsat Box. W ofercie świątecznej znajdziemy zarówno nowe pakiety sportowe, jak i możliwość korzystania z pełnej oferty TV przez 3 miesiące bez opłat. Co więcej, nowe dekodery 4K od Polsat Box mogą okazać się trafionym prezentem.

Choć świąteczne promocje bez wątpienia pozwolą zaoszczędzić wam pieniądze, warto postawić na sieć Plus jeszcze z jednego względu. Otóż operator jest w Polsce prawdziwym liderem sieci komórkowej piątej generacji. Aktualnie w zasięgu 5G Plusa jest ponad 17 milionów mieszkańców naszego kraju. Co więcej, zasięgiem objęte są nie tylko duże miasta, ale także mniejsze miejscowości ze wszystkich województw. W Polsce rozlokowano przeszło 2700 stacji bazowych, które zostały umieszczone w ponad 700 miejscowościach. Z uwagi na to, że 5G w Plusie realizowane jest na pasmie 2600 MHz z TDD (Time Division Duplex) możemy liczyć na prędkość pobierania danych na poziomie do 600 Mb/s. Oczywiście, aby móc korzystać z tejże usługi potrzeba odpowiedniego sprzętu. Tym zajmiemy się nieco później.

Plus i Polsat Box przygotowały dla swoich klientów szereg atrakcyjnych promocji świątecznych. Podpowiadamy, które opcje zasługują, aby znaleźć się w tym roku pod choinką.

Promocje, które poznacie na kolejnych stronach, dotyczą także Polsat Box, który zastąpił Cyfrowy Polsat. W ramach usług telewizyjnych możemy korzystać także z aplikacji Polsat Box Go i HBO Go i oglądać treści filmowe, serialowe, sportowe i rozrywkowe, które nie są przerywane reklamami. W zależności od wybranych planów użytkownicy Polsat Box mogą cieszyć się hitami kinowymi, kanałami FilmBOX, HBO czy AXN oraz rozgrywkami które pokazują anteny sportowe Polsatu, Eleven Sport, Eurosport czy CANAL+SPORT3 i 4. W grę wchodzą także kanały telewizyjne, do których wliczają się również Polsat News, Comedy Central oraz National Geographic. Jeśli chodzi o ofertę świąteczną Polsat Box to wprowadzone zostały 2 nowe pakiety sportowe, a także możliwość korzystania z pełnej oferty TV przez 3 miesiące bez dodatkowych opłat.

W przypadku oferty cashback Plusa promocja skierowana jest do wszystkich i skorzystają z niej zarówno nowi klienci, osoby przenoszące numer od innego operatora, jak i użytkownicy przedłużający umowę w Plusie. Jak wygląda to w Polsat Box? Świąteczne promocje dotyczą wszystkich abonamentów w ramach telewizji satelitarnej i kablowej IPTV oraz pakietów telewizji internetowej OTT w ofercie Praktycznej. Szczegóły czasowego benefitu omówimy w sekcji publikacji poświęconej wspomnianej usłudze.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą Polsat Plus.