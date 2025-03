Suicide Squad: Kill the Justice League jest tak wielką porażką, że gra sprzedawana jest na Steam niemal za darmo

Suicide Squad: Kill the Justice League (w polskiej wersji językowej Legion Samobójców: Śmierć Lidze Sprawiedliwości) to bez wątpienia jedna z największych wtop na rynku gier w 2024 roku. Produkcja niegdyś uznanego studia Rocksteady stała się olbrzymią klapą finansową dla Warner Bros., które straciło na tytule przynajmniej 200 milionów dolarów. Niskie zainteresowanie grą sprawia, że wydawca decyduje się na oferowanie jej niemal za darmo, co dobitnie pokazuje nowa akcja promocyjna na Steamie.

Suicide Squad: Kill the Justice League doczekał się naprawdę sporej obniżki ceny na Steamie, co dobitnie pokazuje jak "dużym" zainteresowaniem cieszy się ta gra. Obecnie na PC kupimy tytuł za niespełna 16 złotych w wersji standardowej oraz niecałe 23 złote w przypadku edycji Deluxe.

Suicide Squad: Kill the Justice League oberwał za mnóstwo rzeczy (i nic dziwnego). Gameplay stał się mało atrakcyjny - ciągle robimy to samo, a pomimo faktu że do dyspozycji mamy czwórkę niby kompletnie odmiennych postaci, to stale mamy wrażenie, jakby grało się nimi w identyczny sposób. Do tego twórcy podeszli lekceważąco do superbohaterów - część z nich została potraktowana w wyjątkowo butny sposób (Batman, Flash). Dostaliśmy za to solidną dawkę poprawności politycznej, a nawet porównania toksycznej męskości z chorobą toczącą społeczeństwo. Część postaci została totalnie zniszczona, więc reakcja fanów (chociażby graczy uwielbiających serię Batman Arkham) mogła być tylko jedna.

Teraz wydawca wręcz rozpaczliwie szuka chętnych do zakupu gry. Na Steam wylądowała wyjątkowo bogata akcja promocyjna, w której Suicide Squad: Kill the Justice League kupimy za 15,70 złotych w przypadku wersji standardowej lub 22,45 złotych za droższe wydanie Deluxe. Oferta jest ograniczona czasowo - potrwa do 4 grudnia. Pytanie czy nawet tak duża promocja będzie w stanie zachęcić graczy to sięgnięcia po tę wątpliwej jakości produkcję.

Źródło: Steam