Stellar Blade - hit od Shift Up dostanie wkrótce port PC. Twórcy mają spore wymagania co do sprzedaży

Mamy końcówkę roku i zaledwie kilka gier zbliżyło się do sukcesów gry stworzonej przez zespół Shift Up. Po premierze z końcówki kwietnia było o tym tytule naprawdę głośno. Kontrowersje związane głównie z wyglądem głównej bohaterki zdawały się jeszcze podsycać popularność, ale Stellar Blade wyróżniało się w głównej mierze bardzo dobrym modelem rozgrywki i ciekawymi lokacjami. Nadal zresztą dostaje rozszerzenia, a w przyszłym roku najpewniej dojdzie do czegoś więcej.

Stellar Blade szykuje się do premiery na komputerach osobistych w 2025 roku, a twórcy gry liczą na sukces przewyższający ten z PS5.

Czego by nie powiedzieć o Steamie, potrafi być bardzo korzystną platformą dla deweloperów. Nie skorzystali z niej na premierę twórcy Alana Wake'a II, co prawdopodobnie było jedną z przyczyn niezadowalających rozczarowujących finansowych wyników. Ekipa z Korei Południowej na pewno nie planuje iść tym śladem, już prędzej podążając za sukcesami innej triumfującej w tym roku azjatyckiej gry akcji, czyli Black Myth: Wukong. Plany stworzenia Stellar Blade na pecety były kwestią czasu, ale przy tym wszystkim nikt nie ma zamiaru iść w minimalizm.

Jak wynika z najnowszego finansowego raportu, potencjalne przychody Stellar Blade PC są szacowane wysoko - nawet wyżej niż wersja na PlayStation 5. Shift Up nie stoi także w miejscu pod innymi względami, jako że pojawiły się plany rozwoju w kierunku nowego biura w Los Angeles. Idą zatem za ciosem, by wykorzystać dotychczasowe finansowe triumfy. A jak na razie Stellar Blade jest wciąż rozwijane - ostatnio na przykład wleciał update do PS5 Pro, który m.in. podbija klatki na sekundę. A w przyszłym tygodniu dojdzie tryb fotograficzny oraz małe DLC, powstałe we współpracy ze Square Enix, twórcami NieR Automata.

Źródło: WCCFtech