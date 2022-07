Test SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless - Słuchawki jak marzenie lecz w zaporowej cenie. Nie tylko dla graczy

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless to najnowsze słuchawki duńskiego producenta, które stworzono dla najbardziej wymagających graczy o nieprzeciętnie głębokich kieszeniach. Urządzenie nafaszerowano funkcjami uprzyjemniającymi eksploatację, zadbano o najwyższą jakość wykonania, dokładając także zestaw rozwiązań technologicznych rzadko spotykanych w gamningowym sprzęcie m.in. aktywną redukcję szumów. SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless można z powodzeniem nazwać najbardziej zaawansowanymi słuchawkami przeznaczonymi dla graczy, aczkolwiek taka przyjemność w opisywanym wydaniu kosztuje prawie 2000 złotych. Jednak czy rzeczywiście znajdzie to odzwierciedlenie w użytkowaniu?

Autor: Sebastian Oktaba

Słuchawki SteelSeries Arctis Nova Pro występują w dwóch wariantach - przewodowym oraz bezprzewodowym, a powyższe napotkamy jeszcze oznaczone literą X, symbolizującą certyfikację dla konsol Microsoft Xbox. Podstawowe modele (bez X) zapewniają kompatybilność z pecetem, konsolami Sony PlayStation 4/5 oraz Nintendo Switch. Znacznie większą różnicę widać natomiast w sugerowanej cenie urządzeń. Wersja bezprzewodowa (2.4 GHz oraz Bluetooth 5.0) kosztuje około 500 złotych więcej, automatycznie zostając najdroższymi słuchawkami gamingowymi na sklepowych półkach. Oczywiście, spokojnie można znaleźć nauszniki za kilkanaście tysięcy, ale segment profesjonalny i stricte muzyczny rządzi się innymi prawami.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless to najbardziej zaawansowane słuchawki producenta, które oferują bardzo dużo funkcji nie tylko dla graczy.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless oprócz braku okablowania (jest opcjonalne), posiada nad wersją przewodową jeszcze jedną przewagę, stosunkowo rzadko spotykaną w słuchawkach gamingowych. Producent zastosował tutaj aktywną redukcję szumów (ANC) wprowadzając 4-mikrofonowy system hybrydowy z trybem przezroczystości. Pozostała specyfikacja techniczna jest praktycznie identyczna. Obydwa zestawy SteelSeries Arctis Nova Pro wykorzystują 40 mm przetworniki neodymowe z pasmem przenoszenia 10-40 kHz (22 kHz bezprzewodowo) oraz impedancją 38 Ohmów. Model Wireless otrzymał też zmodyfikowaną centralę, zawierającą zewnętrzny konwerter cyfrowo-analogowy (DAC), jednocześnie będąc ładowarką akumulatorów.

SteelSeries

Arctis Nova Pro SteelSeries

Arctis Nova Pro Wireless SteelSeries

Arctis Pro Wireless Komunikacja Przewodowa Bezprzewodowa Bezprzewodowa Budowa Zamknięte Zamknięte Zamknięte Przetworniki 40 mm 40 mm 40 mm Pasmo przenoszenia 10-40 kHz 10-40 kHz 10-40 kHz Impedancja 38Ω 38Ω 32Ω Czułość 93 dB 93 dB 102 dB Redukcja szumów - Tak - Mikrofon Tak Tak Tak Cena 1299 zł 1799 zł 1499 zł

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless otrzymujemy w eleganckim opakowaniu, które oprócz samych słuchawek otulonych miękkim woreczkiem, skrywa jeszcze wspomnianą wyżej centralę. Fabryczne wyposażenie zawiera dodatkowo dwa kable USB do bezpośredniego połączenia z komputerem i/lub centralą, 3,5 mm przewód mini-jack jeżeli zdecydujemy się wykorzystać takie połączenie fizyczne oraz nakładkę na mikrofon. Co istotne, producent dostarcza SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless z dwoma wymiennymi akumulatorami, każdy mający zapewniać 22 godziny nieprzerwanej pracy w trybie łączności WiFi 2,4 GHz. Dostępna jest również funkcja szybkiego ładowania. Wszystko to razem wyceniono na niebagatelną kwotę 1849 złotych.