Steam: Jak zmienił się sprzęt graczy przez 6 ostatnich miesięcy

Platforma Steam prowadzi comiesięczne zestawienia na temat tego, na czym grają jej użytkownicy. Pierwotnie, każdego miesiąca przedstawialiśmy takie właśnie podsumowanie. Ostatecznie bardziej logicznym wydaje się prezentowanie wyników ankiety Steam w dłuższych, półrocznych odstępach czasu. Ostatnie dane zebraliśmy w listopadzie poprzedniego roku i to właśnie głównie do nich przypiszemy wyniki bieżące, aby na pierwszy już rzut oka zobaczyć, jakimi podzespołami może pochwalić się większość użytkowników Steama (a właściwie ci, którzy udostępniają swoje dane). News ów to też miejsce, by w komentarzach pochwalić się (bądź pożalić) własną platformą do giercowania.

Jak zmienił się sprzęt graczy przez 6 ostatnich miesięcy? Ostatnie dane jakie zebraliśmy, pochodzą z listopada poprzedniego roku i to do nich przypiszemy wyniki bieżące, aby na pierwszy już rzut oka zobaczyć, jakimi podzespołami może pochwalić się większość użytkowników Steama.

Dzieki naszym archiwalnym wynikom sprzed nieco ponad roku (marzec 2019), poniżej odnajdziecie również tabelę prezentującą topowe podzespoły / systemy również z tamtego okresu. No dobrze, co więc możemy z tego wszystkiego wyczytać? Przede wszystkim dalszą przesiadkę wielu graczy na system Windows 10, a także co szczególnie zauważalne - na 16 GB pamięci RAM. Korzysta z niej już aż 38% graczy, lekko wyprzedzając odsetek osób grających wciąż w konfiguracji 8 GB. Wiecznie nieśmiertelna wydaje się być też karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060, choć jej "notowania" spadły o kilka procent przez ostatnie pół roku. Ruszyło się też w kwestii wymiany procesorów, co widać po zmianach w najczęściej używanych taktowaniach (rośnie też ilość użytkowników pracujących na 6-ciu rdzeniach). Zasadniczo nic nie zmienia się w kwestii rozdzielczości monitorów, choć warto zauważyć, że na prowadzenie wysunął się zestaw gogli VR - HTC Vive. Posiada go już 26,07% użytkowników tego rodzaju urządzeń. Pełną, oficjalną ankietę Steam z ostatniego miesiąca znajdziecie pod TYM linkiem.

Marzec 2019 - wiodący sprzęt Listopad 2019 -

wiodący sprzęt Kwiecień 2020 - wiodący sprzęt System operacyjny 64x Windows 10 (66,92%) 64x Windows 10 (76,23%) 64x Windows 10 (86,08%) Pamięć RAM 8 GB (37,57%) 8 GB (36,81%) 16 GB (38,25%) Ilość rdzeni procesora 4 rdzenie (55,63%) 4 rdzenie (51,31%) 4 rdzenie (48,24%) Taktowanie procesora 3,3-3,69 GHz (21,82%) 3,3-3,69 GHz (23,31%) 3,3-3,69 GHz (19,52%) Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 (14,99%) NVIDIA GeForce GTX 1060 (14,44%) NVIDIA GeForce GTX 1060 (11,46%) Rozdzielczość na jednym monitorze 1920 x 1080 (61,19%) 1920 x 1080 (64,58%) 1920 x 1080 (63,83%) Rozdzielczość na konfiguracji z kilkoma monitorami 3840 x 1080 (73,86%) 3840 x 1080 (74,82%) 3840 x 1080 (71,76%) Używany język Angielski (37,10%) Angielski (42,58%) Angielski (38,49%) Pojemność dysku Powyżej 1 TB (49,18%) Powyżej 1 TB (50,98%) Powyżej 1 TB (49,59%)

Listopad 2019 - drugie miejsce Kwiecień 2020 - drugie miejsce System operacyjny 64x Windows 7 (16,04%) 64x Windows 7 (5,96%) Pamięć RAM 16 GB (35,48%) 8 GB (34,90%) Ilość rdzeni procesora 2 rdzenie (24,75%) 6 rdzeni (21,86%) Taktowanie procesora 2,3-2,69 GHz (14,37%) 2,3-2,69 GHz (17,43%) Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (9,66%) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (8,10%) Rozdzielczość na jednym monitorze 1366 x 768 (11,13%) 1366 x 768 (10,72%) Rozdzielczość na konfiguracji z kilkoma monitorami 4480 x 1440 (12,40%) 4480 x 1440 (13,14%) Używany język Uproszczony chiński (17,61%) Uproszczony chiński (19,65%) Pojemność dysku 750-999 GB (19,36%) 750-999 GB (19,21%)

Listopad 2019 - trzecie miejsce Kwiecień 2020 - trzecie miejsce System operacyjny 64x Windows 8.1 (2,46%) 64x Windows 8.1 (2,19%) Pamięć RAM 4 GB (8,26%) więcej niż 16 GB (7,52%) Ilość rdzeni procesora 6 rdzeni (17,55%) 2 rdzenie (21,22%) Taktowanie procesora 3,0 GHz-3,29 GHz (13,89%) 2,7 GHz-2,99 GHz (12,88%) Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 (5,11%) NVIDIA GeForce GTX 1050 (5,17%) Rozdzielczość na jednym monitorze 2560 x 1440 (4,92%) 2560 x 1440 (5,91%) Rozdzielczość na konfiguracji z kilkoma monitorami 3200 x 1080 (7,04%) 3200 x 1080 (5,86%) Używany język Rosyjski (12,21%) Rosyjski (11,76%) Pojemność dysku 250-499 GB (14,90%) 250-499 GB (15,56%)

Źródło: Steam